Modena-Palermo, Chichizola: «Pari giusto contro una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-24 203935

Al termine dello 0-0 tra Modena e Palermo, Leandro Chichizola ha commentato il risultato soffermandosi sulla difficoltà della gara e sull’episodio del gol annullato ai rosanero.

«Speravamo di portare a casa i tre punti, ma il Palermo è una squadra molto forte, con giocatori importanti, contro cui è difficile creare occasioni», ha spiegato il portiere gialloblù. «È stata una partita equilibrata e credo che il pareggio sia un risultato giusto».

Chichizola ha poi parlato dell’episodio chiave del match, la rete annullata a Palumbo dopo l’intervento del VAR:
«Sul gol annullato sono andato subito dall’arbitro, ero sicuro di aver subito fallo. Il VAR ha confermato la mia sensazione».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno:
«Continuiamo a lavorare con serenità. Ora andremo a Empoli con l’obiettivo di cercare la vittoria».

Le parole del portiere del Modena arrivano a conferma di una sfida intensa e combattuta, decisa dagli episodi e chiusa senza reti al Braglia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Sudtirol-Padova, Andreoletti: «Siamo stati secondi in tutto, non trovo nulla di positivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 195802

Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 194553

Athletic Palermo, Marino: «Abbiamo fatto una grande partita, senza palloni è complicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
6778-7RqOa5ITEgm0fN2A1OS7

Bari, UFFICIALE: arriva Esteves dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 191800

Serie B: pari a reti bianche tra Catanzaro e Sampdoria, 34 minuti per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026