Modena-Palermo, Chichizola: «Pari giusto contro una squadra forte»

Al termine dello 0-0 tra Modena e Palermo, Leandro Chichizola ha commentato il risultato soffermandosi sulla difficoltà della gara e sull’episodio del gol annullato ai rosanero.

«Speravamo di portare a casa i tre punti, ma il Palermo è una squadra molto forte, con giocatori importanti, contro cui è difficile creare occasioni», ha spiegato il portiere gialloblù. «È stata una partita equilibrata e credo che il pareggio sia un risultato giusto».

Chichizola ha poi parlato dell’episodio chiave del match, la rete annullata a Palumbo dopo l’intervento del VAR:

«Sul gol annullato sono andato subito dall’arbitro, ero sicuro di aver subito fallo. Il VAR ha confermato la mia sensazione».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno:

«Continuiamo a lavorare con serenità. Ora andremo a Empoli con l’obiettivo di cercare la vittoria».

Le parole del portiere del Modena arrivano a conferma di una sfida intensa e combattuta, decisa dagli episodi e chiusa senza reti al Braglia.