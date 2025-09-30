Serie B, via alla sesta giornata. Il programma e la classifica aggiornata
La Serie B entra nel vivo con la 6ª giornata, che propone sfide di cartello come Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena. Dopo cinque turni il Modena guida la classifica con 13 punti, seguito da un gruppo di inseguitrici compatto, con Palermo, Frosinone e Cesena pronte a insidiare la vetta.
6ª Giornata
Padova-Avellino – Oggi 20.30
Frosinone-Cesena – Oggi 20.30
Juve Stabia-Mantova – Oggi 20.30
Palermo-Venezia – Oggi 20.30
Reggiana-Spezia – Oggi 20.30
Virtus Entella-Bari – Oggi 20.30
Carrarese-Modena – Domani 20.30
Empoli-Monza – Domani 20.30
Pescara-Südtirol – Domani 20.30
Sampdoria-Catanzaro – Domani 20.30
Classifica Serie B
Modena – 13
Frosinone – 11
Palermo – 11
Cesena – 11
Avellino – 10
Südtirol – 8
Venezia – 8
Juve Stabia – 7
Monza – 7
Padova – 7
Carrarese – 6
Catanzaro – 5
Reggiana – 5
Virtus Entella – 5
Empoli – 5
Pescara – 5
Mantova – 3
Bari – 3
Spezia – 2
Sampdoria – 1