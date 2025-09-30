Serie B, via alla sesta giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

La Serie B entra nel vivo con la 6ª giornata, che propone sfide di cartello come Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena. Dopo cinque turni il Modena guida la classifica con 13 punti, seguito da un gruppo di inseguitrici compatto, con Palermo, Frosinone e Cesena pronte a insidiare la vetta.

6ª Giornata

Padova-Avellino – Oggi 20.30

Frosinone-Cesena – Oggi 20.30

Juve Stabia-Mantova – Oggi 20.30

Palermo-Venezia – Oggi 20.30

Reggiana-Spezia – Oggi 20.30

Virtus Entella-Bari – Oggi 20.30

Carrarese-Modena – Domani 20.30

Empoli-Monza – Domani 20.30

Pescara-Südtirol – Domani 20.30

Sampdoria-Catanzaro – Domani 20.30

Classifica Serie B 

Modena – 13

Frosinone – 11

Palermo – 11

Cesena – 11

Avellino – 10

Südtirol – 8

Venezia – 8

Juve Stabia – 7

Monza – 7

Padova – 7

Carrarese – 6

Catanzaro – 5

Reggiana – 5

Virtus Entella – 5

Empoli – 5

Pescara – 5

Mantova – 3

Bari – 3

Spezia – 2

Sampdoria – 1

