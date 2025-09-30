Torna l’Italia di Gattuso. I probabili convocati per le prossime sfide

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Manuel Locatelli (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Come riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Manuel Locatelli torna a essere un punto di riferimento sia per la Juventus che per la Nazionale. Il centrocampista bianconero è considerato il regista titolare da Gennaro Gattuso, che dovrà fare i conti con l’assenza di Nicolò Rovella, fermato dalla pubalgia. Nel ballottaggio per sostituirlo è Bryan Cristante a partire in vantaggio su Ricci, mentre tra i convocati sono sicuri Gatti e Cambiaso.

Secondo l’analisi di Patania per il Corriere dello Sport, la lista definitiva arriverà venerdì, con la prospettiva delle sfide di qualificazione mondiale contro Estonia (sabato 11 a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). Restano da chiarire le disposizioni Uefa e Fifa legate al conflitto con Gaza, ma il ct intende confermare gran parte del gruppo già visto a settembre. Le assenze pesano: oltre a Rovella, Gattuso ha perso Buongiorno per un problema muscolare e Leoni dopo un grave incidente al ginocchio.

Il centrocampo, scrive ancora il Corriere dello Sport a firma di Fabrizio Patania, vedrà Locatelli in regia affiancato da Barella e Tonali. Cristante, punto fermo della Roma di De Rossi e protagonista della crescita giallorossa, si candida con decisione al ritorno in azzurro dopo l’Europeo 2024. Gattuso non esclude di riaprire presto le porte anche a Lorenzo Pellegrini, qualora confermasse i progressi fisici delle ultime settimane.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Patania, il vero rebus riguarda la difesa: possibile il ritorno di Gabbia, mentre Coppola gioca poco al Brighton e Scalvini è fermo. Resta da valutare la scelta tattica: linea a quattro o modulo ibrido con difesa a tre, sfruttando il lavoro di Politano a destra. Dimarco e Cambiaso offrono garanzie, mentre in attacco avanti con Kean e Retegui. Tra gli esterni piacciono Palestra (Under 21) e Udogie, di nuovo protagonista al Tottenham. In bilico Maldini, più di Zaccagni.

Probabili convocati

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Palestra (Cagliari) o Udogie (Tottenham).
Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).
Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio) o Maldini (Atalanta).

Ultimissime

Giornale di Sicilia: “Palermo, è sfida d’alta quota. Col Venezia vietato sbagliare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Torna l’Italia di Gattuso. I probabili convocati per le prossime sfide

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Serie B, via alla sesta giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Palermo-Venezia, le probabili formazioni: Brunori alle spalle di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Corriere dello Sport: “Altro pienone al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025