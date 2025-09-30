Torna l’Italia di Gattuso. I probabili convocati per le prossime sfide

Come riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Manuel Locatelli torna a essere un punto di riferimento sia per la Juventus che per la Nazionale. Il centrocampista bianconero è considerato il regista titolare da Gennaro Gattuso, che dovrà fare i conti con l’assenza di Nicolò Rovella, fermato dalla pubalgia. Nel ballottaggio per sostituirlo è Bryan Cristante a partire in vantaggio su Ricci, mentre tra i convocati sono sicuri Gatti e Cambiaso.

Secondo l’analisi di Patania per il Corriere dello Sport, la lista definitiva arriverà venerdì, con la prospettiva delle sfide di qualificazione mondiale contro Estonia (sabato 11 a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). Restano da chiarire le disposizioni Uefa e Fifa legate al conflitto con Gaza, ma il ct intende confermare gran parte del gruppo già visto a settembre. Le assenze pesano: oltre a Rovella, Gattuso ha perso Buongiorno per un problema muscolare e Leoni dopo un grave incidente al ginocchio.

Il centrocampo, scrive ancora il Corriere dello Sport a firma di Fabrizio Patania, vedrà Locatelli in regia affiancato da Barella e Tonali. Cristante, punto fermo della Roma di De Rossi e protagonista della crescita giallorossa, si candida con decisione al ritorno in azzurro dopo l’Europeo 2024. Gattuso non esclude di riaprire presto le porte anche a Lorenzo Pellegrini, qualora confermasse i progressi fisici delle ultime settimane.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Patania, il vero rebus riguarda la difesa: possibile il ritorno di Gabbia, mentre Coppola gioca poco al Brighton e Scalvini è fermo. Resta da valutare la scelta tattica: linea a quattro o modulo ibrido con difesa a tre, sfruttando il lavoro di Politano a destra. Dimarco e Cambiaso offrono garanzie, mentre in attacco avanti con Kean e Retegui. Tra gli esterni piacciono Palestra (Under 21) e Udogie, di nuovo protagonista al Tottenham. In bilico Maldini, più di Zaccagni.

Probabili convocati

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Palestra (Cagliari) o Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).

Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio) o Maldini (Atalanta).