Palermo-Venezia, le probabili formazioni: Brunori alle spalle di Pohjanpalo

Stasera alle 20.30 il Barbera ospita Palermo-Venezia, posticipo di Serie B trasmesso su Dazn, Prime e Onefootball TV. Arbitrerà Marinelli di Tivoli, assistito da Scatragli e Zezza, con Ubaldi quarto uomo. Al Var Gariglio e all’Avar Camplone.

Come riporta il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe schierare i rosanero con un 3-5-1-1: Joronen in porta, difesa con Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie Diakitè e Gyasi, in mezzo Segre, Blin e Giovane. Sulla trequarti Brunori alle spalle di Pohjanpalo. Gomes e Augello restano in dubbio e partiranno dalla panchina, mentre Bereszynski è recuperato ma non ancora pronto per giocare dall’inizio.

Il Corriere dello Sport sottolinea la profondità della panchina rosanero: Avella, Pizzuto, Augello, Bereszynski, Peda, Veròli, Palumbo, Gomes, Vasic, Le Douaron e il giovane Corona. Indisponibili Gomis, Bardi e Ranocchia.

Sul fronte opposto, Stroppa punta su un 3-5-2: Stankovic tra i pali, difesa a tre con Sverko, Venturi e Schingitienne. A centrocampo Haps e Bjarkason sugli esterni, con Busio, Kike Pérez e Doumbia in mezzo. In attacco spazio al tandem Adorante-Compagnon.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la panchina lagunare è composta da Plizzari, Grandi, Sidibe, Sagrado, Svoboda, Korac, Hainaut, Bohinen, Lella, Casas, Pietrelli, Fila e Yeboah. Indisponibili Conde, Duncan e Franjic.

Il Corriere dello Sport ricorda che sarà una sfida ad alta intensità: il Palermo punta a sfruttare la spinta del pubblico del Barbera, mentre il Venezia vuole dare continuità alla vittoria sullo Spezia.