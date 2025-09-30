Corriere dello Sport: “Altro pienone al Barbera”
Il Barbera si prepara a vivere un altro pomeriggio da grande spettacolo. Come riporta il Corriere dello Sport, i dati ufficiali diffusi ieri dal Palermo parlano di 28.621 titoli emessi, compresi gli abbonati, e spingono la sfida contro il Venezia verso la soglia dei 30 mila spettatori. Sarebbe il quarto pienone consecutivo, traguardo mai raggiunto nella scorsa stagione.
Il Corriere dello Sport sottolinea che il record stagionale di 32.363 presenze, fatto registrare nella gara interna contro il Bari, non è detto che venga superato. Restano comunque altissime le attese per l’entusiasmo del pubblico rosanero, che continua a rappresentare una spinta fondamentale per la squadra di Inzaghi.
Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la società invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio per evitare disagi ai tornelli e negli accessi principali, considerato l’afflusso imponente.
Un altro aspetto segnalato dal Corriere dello Sport riguarda l’assenza dei sostenitori del Venezia: i biglietti destinati al settore ospiti sono stati messi a disposizione dei rosanero, offrendo così un’ulteriore opportunità per riempire ogni settore del Barbera.