Corriere dello Sport: “Inzaghi e Stroppa, la sfida dei vincenti”

La sfida del Barbera tra Palermo e Venezia porta con sé un incrocio speciale. Pippo Inzaghi e Giovanni Stroppa, avversari oggi, condividono un passato fatto di successi paralleli: entrambi promossi la scorsa stagione con Pisa e Cremonese, avevano già trionfato insieme nel 2019/20, quando regalarono rispettivamente la Serie A a Benevento e Crotone. Due allenatori che rappresentano una garanzia di competitività, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Inzaghi e l’emozione Venezia

Il tecnico rosanero non dimentica il club che lo rilanciò nel 2016: «Questa gara per me non sarà mai come le altre, Venezia mi ha dato felicità e affetto. Tornare al Penzo mi ha emozionato, resteranno nel mio cuore due anni straordinari». Ora la sfida è riportare entusiasmo a Palermo: «Per noi sarà un esame di maturità. Ci sono poche differenze fra le due squadre, ma il nostro pubblico può darci la forza decisiva. Non dobbiamo fermarci: abbiamo tre punti in più e vogliamo allungare».

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le condizioni di Gomes e Augello, in dubbio, spingono Inzaghi a studiare soluzioni nuove: Diakitè potrebbe agire sull’esterno, Segre e Blin al centro con Giovane e Gyasi a completare il reparto, mentre Palumbo sarebbe l’arma a partita in corso. In avanti, spazio a Brunori trequartista alle spalle di Pohjanpalo, che affronta per la prima volta il Venezia, squadra che trascinò in Serie A. Sul piano difensivo resta in osservazione Bereszynski: «Sta bene ma viene da mesi di inattività, non voglio rischiarlo fino alla sosta».

Stroppa e il ricordo del Barbera

Dall’altra parte Stroppa torna in uno stadio che lo vide protagonista con la clamorosa rimonta della Cremonese, capace di ribaltare lo 0-2 in un 3-2 memorabile lo scorso marzo. Ora cerca continuità con un Venezia ancora in rodaggio: «Arriviamo da una vittoria importante contro lo Spezia. Il Palermo è completo, con un attacco di altissimo livello. Sarà decisiva l’attenzione, non dovremo concedere nulla».

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come anche Stroppa abbia annunciato rotazioni in vista del prossimo impegno col Frosinone: «Ci sono giocatori che non hanno ancora recuperato del tutto, è giusto dare spazio a chi merita di mettersi in mostra».