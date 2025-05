Serie B, ufficializzate date e orari dei playoff promozione: si parte il 17 maggio

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario completo dei playoff per la promozione al campionato di Serie A Enilive 2024/2025. Le gare inizieranno sabato 17 maggio con il turno preliminare e si concluderanno domenica 1 giugno con la finale di ritorno.

Di seguito tutte le date e gli orari comunicati:

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025

Ore 17.15: 6ª classificata vs 7ª classificata

Ore 19.30: 5ª classificata vs 8ª classificata

Semifinali andata

Mercoledì 21 maggio 2025

Ore 20.30: vincente 5ª/8ª vs 4ª classificata

Ore 20.30: vincente 6ª/7ª vs 3ª classificata

Semifinali ritorno

Domenica 25 maggio 2025

Ore 17.15: 4ª classificata vs vincente 5ª/8ª

Ore 19.30: 3ª classificata vs vincente 6ª/7ª

Finali

Giovedì 29 maggio 2025, ore 20.30: finale andata

Domenica 1 giugno 2025, ore 20.30: finale ritorno*

(*) La finale di ritorno sarà disputata sul campo della squadra che avrà ottenuto il miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

I playoff, come di consueto, si articoleranno in gara secca per il turno preliminare, andata e ritorno per semifinali e finali. Tutte le partite si disputeranno in orari serali, a eccezione di una delle semifinali di ritorno, prevista nel pomeriggio.