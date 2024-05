Serie B, stasera l’andata dei Playout Bari-Ternana. Probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match d’andata dei playout di serie B in programma oggi.

Un’altra notte per cuori forti, ma da affrontare soprattutto con la testa. Dopo aver perso la promozione in Serie A l’anno scorso all’ultimo minuto, il Bari ha l’opportunità di archiviare quella delusione e dare un senso a una stagione difficile. Questo primo incontro contro la Ternana potrebbe essere decisivo, nonostante ci sia ancora una partita di ritorno da giocare al Liberati il 23 maggio. Il Bari può chiudere gli effetti negativi di quella incredibile amarezza patita contro il Cagliari di Ranieri, causata dal gol decisivo di Pavoletti che ha cambiato lo scenario e il futuro del club.

La Rinascita del Bari

Giampaolo, il quarto allenatore di una stagione indecifrabile, ha ritrovato una squadra orgogliosa e compatta proprio quando era sull’orlo del baratro. Questa rinascita ha permesso al Bari di battere il Brescia e di evitare la retrocessione in Serie C. Lo spirito visto contro il Brescia dovrà essere mantenuto per avere la meglio sulla Ternana, un avversario che fuori casa dà spesso il meglio di sé.

Un Playout Inedito

Questa è una sfida inedita a livello di playout per entrambe le squadre. Il doppio match del Bari contro il Venezia nel giugno del 2004 deve essere considerato uno spareggio-salvezza e non un playout, poiché il campionato cadetto ha cambiato formula con l’introduzione di playoff e playout nell’estate dello stesso anno. Per Breda, tecnico della Ternana, sarà un confronto da affrontare con molta cautela, dato che è abituato a giocare partite decisive.

Ultime Scelte e Formazioni

Giampaolo potrebbe confermare in blocco l’assetto che ha battuto il Brescia. Il Bari si affiderà a Maiello in cabina di regia, integrato da Benali e supportato da Acampora in una posizione avanzata per aiutare Nasti, il terminale offensivo. Sugli esterni, Achik a destra e Sibilli a sinistra dovrebbero essere le scelte principali, mentre in difesa Dorval potrebbe essere preferito a Pucino.

La Tattica della Ternana

Breda, noto per il suo equilibrio e le ripartenze micidiali, schiererà probabilmente la Ternana con un 3-5-2, cercando di concedere il meno possibile al Bari. Labojko è stato recuperato, ma Favilli, Capuano, Sgarbi, Marginean, Pyyhtia e Zuberek sono indisponibili. Con la trasferta vietata ai residenti in Umbria, i tifosi ternani seguiranno la partita dai maxischermi al “Liberati”.

Di fronte a oltre 30.000 tifosi biancorossi, sarà fondamentale per entrambe le squadre mantenere i nervi saldi e sfruttare al massimo le energie nella partita della vita. Evitare di fare calcoli e concentrarsi sul presente sarà cruciale per non commettere errori. Il Bari e la Ternana sanno bene l’importanza di questa sfida e sono pronte a combattere fino all’ultimo minuto.

BARI

A disp.: 12 Pellegrini, 22 Brenno, 4 Maita, 5 Matino, 10 Bellomo, , 14 Lulic, 21 Zuzek, 25 Pucino , 32 Colangiuli, 36 Zanaboni, 47 Puscas, 77 Morachioli, 49 Aramu, 91 Kallon. Ind.: Guiebre, Diaw, Edjouma. Squal.: -. Ultime: Ballottaggio Achik-Kallon. Davanti parte Nasti poi staffetta con Puscas. Torna Dorval in difesa.

TERNANA

Allenatore: Breda. A disp.: 1 Iannarilli, 22 Franchi, 2 Bonugli, 3 Zoia, 4 Sorensen, 5 Boloca, 96 N’Guessan, 8 de Boer, 21 Ferrara, 24 Viviani, 25 Labojko, 9 Raimondo, 65 Dionisi. Ind.: Sgarbi, Zuberek, Capuano, Pyyhtia, Marginean, Favilli. Ultime: Torna Casasola nel trio di difesa, Favasuli largo a destra. Faticanti o de Boer in mediana, in attacco Distefano favorito su Raimondo e Dionisi.