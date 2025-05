Serie B: Simy eletto MVP del recupero della 34ª giornata

E’ Simeon Nwanko detto Simy l’MVP dell’ultima giornata di campionato. Non solo per il gol del raddoppio granata ma anche perchè – si legge sulla nota ufficiale della Lega Serie B – come dimostrano i dati di Stats Perform è il giocatore che in Cittadella-Salernitana ha effettuato sia più tiri (quattro) che conclusioni nello specchio (due, un gol). Inoltre, è stato anche il giocatore con più tocchi nell’area avversaria nel match (sette).

Con il gol contro il Cittadella, Simy è tornato a segnare in trasferta in Serie BKT 1.183 giorni dopo l’ultima volta (15 febbraio vs la Cremonese quando indossava la maglia del Parma).

Simy ha segnato due gol nelle ultime tre partite di Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 17 gare di campionato.

Infatti considerando solo il mese di maggio, Simy ha segnato un gol ogni 78 minuti in Serie BKT, e solo Melle Meulensteen (uno ogni 77’), Natan Girma (uno ogni 57’) e Alessandro Debenedetti (uno ogni 53’) hanno fatto meglio nel periodo nella Serie BKT.

Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in questo campionato, solo Luca Moro (16), Tommaso Biasci (27) e Natan Girma (31) hanno effettuato meno tiri di Simy in questa Serie BKT: cinque reti per l’attaccante della Salernitana con sole 32 conclusioni.