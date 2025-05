Samp in C: volo dirottato e scorta fino a Bogliasco. I retroscena della nottata blucerchiata

Ieri sera, martedì 13 maggio, la Sampdoria ha scritto la pagina più triste della sua storia per via della sua prima retrocessione in Serie C. Una disfatta sportiva che rende il clima ancora più pesante. Infatti, subito dopo il fischio finale della gara contro la Juve Stabia, terminata 0 a 0, qualche tifoso particolarmente agitato avrebbe provato, invano, a scavalcare le barriere e a sfondare i cancelli per avvicinarsi ai calciatori, ma fortunatamente la polizia è intervenuta tempestivamente permettendo agli uomini di mister Evani di tornare negli spogliatoi in sicurezza.

Inoltre – riportano fonti locali – per evitare che il club ligure potesse essere contestata pesantemente dai suoi sostenitori, il volo di ritorno per Genova è stato dirottato a Milano Malpensa, in cui l’atterraggio è avvenuto all’alba. La squadra è scesa in pullman fino a Bogliasco, scortata dalla polizia, utilizzando un mezzo non ufficiale per evitare di essere riconosciuto dai tifosi inferociti. Arrivati al centro sportivo all’alba, i giocatori hanno preso le proprie strade con i loro veicoli.