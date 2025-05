Ex rosa, Iachini: «Sampdoria tra le più grandi realtà italiane. Spero che riesca a rialzarsi presto»

Condottiero della promozione in Serie A della Sampdoria nel 2011-12, Giuseppe Iachini non nasconde la sua delusione per la retrocessione in Serie C dei blucerchiati rimediata ieri sera, martedì 13 maggio. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex allenatore del Palermo ha rilasciato le seguenti parole:

«Provo un grande dispiacere. In quella piazza, con quei colori, ho vissuto una cavalcata meravigliosa e quei tifosi non si meritano quello che è accaduto. Stiamo parlando di una delle più grandi realtà del calcio italiano. Spero solo che riescano a rialzarsi al più presto. Guardando alla prossima Serie C, Iachini aggiunge: “Il calcio è uguale a ogni livello. La cosa migliore che la Samp potrà fare è dimostrare di aver imparato dagli errori di questo campionato. La Samp era la squadra da battere in Serie B, figuriamoci se non lo sarà in Serie C. Dovranno avere grande umiltà e sempre l’elmetto in testa, dando sempre più del 120%».