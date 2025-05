Serie B: Sassuolo e Cremonese si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie B tra Cremonese e Sassuolo. E’ un match equilibrato fin dai primi istanti, ma a sbloccarla sono i neroverdi: Laurienté coglie il regalo di Fulignati e porta avanti i suoi.

La Cremonese però non molla e trova la via del pari dopo pochi minuti: al 38′ Barbieri è bravo a sfruttare l’occasione insaccando in rete.

CLASSIFICA

Sassuolo – 82

Pisa – 72 (promosso in Serie A)

Spezia – 63

Cremonese – 58

Juve Stabia – 54

Catanzaro – 49

Palermo – 48

Bari – 47

Cesena – 47

Modena – 44

Sudtirol – 44

Carrarese – 44

Reggiana – 41

Mantova – 40

Frosinone – 40

Brescia – 39

Salernitana – 39

Sampdoria – 37

Cittadella – 36

Cosenza – 30 Retrocesso in C