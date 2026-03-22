SERIE B VIDEO E FOTO Serie B, Sampdoria-Avellino 2-1: gli highlights del match Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 Dopo una settimana complicata, la Sampdoria si riscatta vincendo 2-1 contro l’Avellino. Decisive le reti di Brunori (72’) e Palma (80’), mentre Biasci (84’) accorcia per gli ospiti. Guarda il video con tutti gli highlights. Post navigation Previous: Serie B, Bari-Carrarese 0-3: gli highlights del matchNext: Serie B, Empoli-Pescara 4-2: gli highlights del match Altre notizie SERIE B VIDEO E FOTO Serie B, Empoli-Pescara 4-2: gli highlights del match Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B VIDEO E FOTO Serie B, Bari-Carrarese 0-3: gli highlights del match Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Serie B, l’Entella supera la Reggiana con un secco 3-0. La classifica aggiornata Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Sampdoria-Avellino 2-1, Lombardo tra gioia e incertezza: «Mi godo la vittoria, futuro? Vedremo» Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Bari, Longo duro dopo il ko contro la Carrarese: «Inaccettabile prendere gol così» Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Empoli, Caserta dopo il 4-2 al Pescara: «Palle inattive decisive, ma ci siamo complicati la vita» Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Avellino, Ballardini dopo il ko con la Samp: «Ora ricarichiamo le energie» Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 CALCIOMERCATO SERIE B Di Marzio: “Panchina Padova, non solo Pagliuca: si valutano anche Semplici, Breda e Maran” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Serie B: Entella avanti 1-0 sulla Reggiana dopo i primi 45 Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Spezia, Donadoni in bilico: si pensa al ritorno di D’Angelo Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Sudtirol-Frosinone 1-3, Alvini: «Vittoria significativa, andiamo a prenderli» Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 SERIE B Serie B: la Sampdoria batte l’Avellino 2-1, terzo gol in blucerchiato per Brunori. La classifica aggiornata Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026 Lascia un commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento * Nome * Email * Sito web Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Δ