Serie B, Pisa-Carrarese: le formazioni ufficiali

Alla Cetilar Arena il Pisa, di mister Filippo Inzaghi, in cerca di vittoria per aumentare la distanza dallo Spezia, ospita la Carrarese con tutti l’intenzione di non sfigurare.

Queste le formazioni ufficiali:

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi; Caracciolo; Canestrelli; Angori; Marin; Piccinini; Toure; Tramoni; Moreo; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon; Illanes; Imperiale; Bouah; Zuelli; Capezzi; Giovane; Cicconi; Shpendi; Finotto. Allenatore: Antonio Calabro