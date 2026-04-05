Serie B, Pasqua in campo: via alla 33ª giornata. Programma e classifica aggiornata

La Serie B non si ferma nemmeno a Pasqua. Parte oggi la 33ª giornata, un turno fondamentale per definire gli equilibri sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Un programma distribuito tra oggi e domani, con diverse sfide ad alta tensione.

Ad aprire il turno sarà Frosinone-Padova alle 17:15, seguita dal match serale tra Palermo e Avellino, con i rosanero chiamati a rispondere alle dirette concorrenti per restare agganciati alla zona alta della classifica.





Il resto della giornata si giocherà nella giornata di domani, con un fitto calendario che potrebbe cambiare molti scenari. Tra le sfide più attese spiccano Bari-Modena, Venezia-Juve Stabia e Sampdoria-Empoli, tutte gare decisive per obiettivi diversi.

Il programma della 33ª giornata:

Frosinone-Padova (oggi ore 17:15)

Palermo-Avellino (oggi ore 19:30)

Cesena-Südtirol (domani ore 12:30)

Bari-Modena (domani ore 15:00)

Catanzaro-Monza (domani ore 15:00)

Mantova-Entella (domani ore 15:00)

Reggiana-Pescara (domani ore 15:00)

Venezia-Juve Stabia (domani ore 15:00)

Sampdoria-Empoli (domani ore 17:15)

Carrarese-Spezia (domani ore 19:30)

La classifica aggiornata:

Venezia 68

Monza 65

Frosinone 65

Palermo 61

Catanzaro 52

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 43

Carrarese 39

Avellino 39

Südtirol 38

Empoli 36

Padova 34

Mantova 34

Sampdoria 34

Entella 34

Bari 31

Reggiana 30

Spezia 30

Pescara 29

In vetta il Venezia guida con 68 punti, seguito da Monza e Frosinone a quota 65. Il Palermo resta in piena corsa a 61, mentre alle spalle la bagarre per playoff e salvezza è più aperta che mai, con tante squadre racchiuse in pochi punti.

Una giornata di Pasqua che può già indirizzare il finale di stagione.