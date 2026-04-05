Serie B, Pasqua in campo: via alla 33ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

La Serie B non si ferma nemmeno a Pasqua. Parte oggi la 33ª giornata, un turno fondamentale per definire gli equilibri sia nella corsa alla promozione che nella lotta salvezza. Un programma distribuito tra oggi e domani, con diverse sfide ad alta tensione.

Ad aprire il turno sarà Frosinone-Padova alle 17:15, seguita dal match serale tra Palermo e Avellino, con i rosanero chiamati a rispondere alle dirette concorrenti per restare agganciati alla zona alta della classifica.


Il resto della giornata si giocherà nella giornata di domani, con un fitto calendario che potrebbe cambiare molti scenari. Tra le sfide più attese spiccano Bari-Modena, Venezia-Juve Stabia e Sampdoria-Empoli, tutte gare decisive per obiettivi diversi.

Il programma della 33ª giornata:

Frosinone-Padova (oggi ore 17:15)
Palermo-Avellino (oggi ore 19:30)
Cesena-Südtirol (domani ore 12:30)
Bari-Modena (domani ore 15:00)
Catanzaro-Monza (domani ore 15:00)
Mantova-Entella (domani ore 15:00)
Reggiana-Pescara (domani ore 15:00)
Venezia-Juve Stabia (domani ore 15:00)
Sampdoria-Empoli (domani ore 17:15)
Carrarese-Spezia (domani ore 19:30)

La classifica aggiornata:

Venezia 68
Monza 65
Frosinone 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39
Südtirol 38
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Sampdoria 34
Entella 34
Bari 31
Reggiana 30
Spezia 30
Pescara 29

In vetta il Venezia guida con 68 punti, seguito da Monza e Frosinone a quota 65. Il Palermo resta in piena corsa a 61, mentre alle spalle la bagarre per playoff e salvezza è più aperta che mai, con tante squadre racchiuse in pochi punti.

Una giornata di Pasqua che può già indirizzare il finale di stagione.

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