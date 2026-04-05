Repubblica: “Pasqua al Barbera. Con l’Avellino riparte la volata per la serie A”

Il Palermo riparte dopo la sosta con un obiettivo chiaro: non sbagliare più. Come racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la sfida contro l’Avellino, in programma al “Renzo Barbera” nel giorno di Pasqua, rappresenta il primo passo di un ciclo di sei partite decisive per inseguire la promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, i rosanero sono chiamati a un finale di stagione senza margini d’errore: ogni gara è una finale e il percorso si concluderà l’8 maggio con la trasferta di Venezia, prima di eventuali playoff. Ma l’obiettivo resta quello di evitare gli spareggi e puntare direttamente alla promozione.





La Repubblica Palermo, attraverso Massimo Norrito, sottolinea come il Barbera sarà ancora una volta un fattore determinante, con il consueto pienone e una tifoseria che si è rivelata una componente fondamentale per tutta la stagione.

Di fronte ci sarà un Avellino trasformato da Davide Ballardini. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, gli irpini, partiti dalle zone basse della classifica, si sono rilanciati fino a ridosso dei playoff, dimostrando solidità e spirito competitivo.

Ma anche il Palermo arriva in fiducia. Il la Repubblica Palermo firmato Massimo Norrito ricorda il successo di Padova, deciso da Bani, come una vera iniezione di autostima per la squadra di Inzaghi, capace di vincere anche in inferiorità numerica.

Proprio Inzaghi, colpito da uno stato febbrile, ha lasciato spazio in conferenza stampa al vice D’Angelo. Come riportato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il messaggio è stato netto: «Ci attendono sei finali. Testa bassa e pedalare. Non possiamo calare d’intensità e dobbiamo essere sempre al massimo».

Sempre secondo il la Repubblica Palermo, D’Angelo ha sottolineato anche il valore della sosta: «Ci è servita per eliminare le scorie. Ci siamo allenati con grande intensità». E sull’avversario: «L’Avellino sta bene, ha lo spirito giusto, ma noi dobbiamo alimentare le nostre speranze giornata dopo giornata».

Dal punto di vista tattico, come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, le scelte sembrano ormai definite. In difesa spazio a Peda con Bani e Ceccaroni, mentre sulla trequarti sarà Le Douaron ad affiancare Palumbo alle spalle di Pohjanpalo. Johnsen, non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo confermato il quartetto con Pierozzi e Augello sugli esterni e Segre-Ranocchia in mezzo, complice anche la squalifica di Rui Modesto.

Il la Repubblica Palermo, con Massimo Norrito, ricorda infine la gara d’andata, una delle più rocambolesche della stagione: un match compromesso dall’espulsione di Diakitè e chiuso con un pareggio che oggi pesa come due punti persi.

Adesso il Palermo vuole riprenderseli, per continuare a inseguire il sogno Serie A.