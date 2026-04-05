Corriere dello Sport: “Palermo-Avellino, le probabili: Inzaghi punta su Le Douaron, Ballardini sceglie Patierno”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (108) le douaron

Tutto pronto per Palermo-Avellino, sfida della 33ª giornata di Serie B in programma questa sera alle 19:30 allo stadio “Renzo Barbera”. Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi e Ballardini hanno ormai definito le rispettive scelte, con pochi dubbi rimasti soprattutto in casa biancoverde.

Secondo il Corriere dello Sport, il Palermo si affida al consolidato 3-4-2-1, con Joronen tra i pali e la difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni. A centrocampo tornano Pierozzi e Augello sulle corsie, con Segre e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti spazio a Le Douaron, favorito dopo il forfait di Johnsen, insieme a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.


Il Corriere dello Sport sottolinea come l’assenza di Johnsen e la squalifica di Rui Modesto abbiano inciso sulle scelte di Inzaghi, che ritrova però Peda dal primo minuto. In panchina diverse soluzioni, tra cui Bereszynski, Magnani e Corona.

Sul fronte Avellino, come evidenzia il Corriere dello Sport, Ballardini conferma il 4-3-1-2, con Daffara in porta e la linea difensiva formata da Cancellotti, Simic, Izzo e Sala. A centrocampo agiranno Sounas, Palmiero e Besaggio, mentre Palumbo sarà il riferimento sulla trequarti.

Davanti resta un solo dubbio, secondo il Corriere dello Sport: Patierno o Russo al fianco di Biasci, con il primo attualmente in vantaggio.

Sempre il Corriere dello Sport evidenzia come la sfida si preannunci equilibrata, con il Palermo spinto dal pubblico del Barbera e l’Avellino deciso a giocarsela con intensità e organizzazione.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
All.: Inzaghi

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Corona
Indisponibili: Johnsen
Squalificati: Rui Modesto
Diffidati: Bereszynski, Peda, Bani, Magnani

Avellino (4-3-1-2)
Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno.
All.: Ballardini

A disp.: Iannarilli, Missori, Enrici, Fontanarosa, Milani, Armellino, Le Borgne, Kumi, Insigne, Russo, Tutino, Pandolfi
Indisponibili: Reale
Diffidati: Besaggio, Palumbo

Dettagli gara

📍 Stadio Barbera, ore 19:30
📺 TV: DAZN
👨‍⚖️ Arbitro: Crezzini (Siena)
Assistenti: Giuggioli, Scarpa
Quarto uomo: Dorillo
VAR: Ghersini
AVAR: Prenna

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