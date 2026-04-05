Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi con la febbre: panchina in dubbio contro l’Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Palermo Entella 3-0 (134) inzaghi

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con un’incognita importante: le condizioni di Filippo Inzaghi. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero è alle prese con uno stato febbrile che mette in dubbio la sua presenza in panchina, nonostante abbia guidato regolarmente l’allenamento nella giornata di ieri.

A parlare in conferenza stampa è stato il vice Maurizio D’Angelo, che ha tracciato la linea per il finale di stagione. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il messaggio è chiaro: «Restano 6 partite, serve solo mettere testa bassa e pedalare. Il tipo di lavoro è sempre lo stesso, la sosta ci ha dato modo di recuperare o rigenerare chi aveva scorie da smaltire».


Sempre secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, D’Angelo ha ribadito l’importanza dell’intensità: «Anche nel finale di stagione non credo ci siano squadre che gestiscano la preparazione, teniamo alte prestazioni e intensità e lo spirito al massimo».

Sul campo, il Palermo dovrebbe affidarsi ai suoi titolarissimi. Il Corriere dello Sport, attraverso Paolo Vannini, evidenzia le assenze di Rui Modesto, squalificato, e di Johnsen, difficilmente recuperabile dopo un colpo subito in settimana. Spazio quindi al consueto 3-4-2-1, con Le Douaron a supporto di Pohjanpalo, rientrato senza problemi dopo il lungo viaggio con la Finlandia.

In difesa, come riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Peda è in vantaggio su Magnani e Bereszynski per completare il reparto con Bani e Ceccaroni. L’obiettivo è chiaro: riprendere il ritmo al “Barbera”, dove i rosanero arrivano da nove vittorie consecutive interrotte solo dal pareggio contro la Juve Stabia.

Il Corriere dello Sport, con Paolo Vannini, sottolinea anche l’importanza del pubblico: saranno almeno 25.000 i tifosi presenti sugli spalti, pronti a sostenere la squadra anche nella domenica di Pasqua.

Capitolo a parte per Davide Ballardini, che tornerà al Barbera da avversario dopo quasi dieci anni. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha lasciato ottimi ricordi in Sicilia, in particolare per la salvezza del 2016. Un ritorno tra applausi e rispetto, ma anche con la consapevolezza della pericolosità delle sue squadre.

D’Angelo, come riportato dal Corriere dello Sport, ha avvertito: «L’Avellino sta bene, abbiamo visto diverse loro partite, è in condizione e fa densità a centrocampo. Sappiamo che tipo di partita ci aspetta».

Tra i curiosi incroci del passato, il Corriere dello Sport firmato Paolo Vannini ricorda anche una sfida del 2009 a San Siro tra Milan e Palermo, con gol – ironia della sorte – di Filippo Inzaghi contro i rosanero.

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