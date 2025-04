Serie B, Palermo secondo per presenze allo stadio: superata la soglia dei 330mila spettatori

Il campionato di Serie B 2024/25 si conferma ancora una volta tra i più seguiti in Europa a livello di affluenza negli stadi, con una media che sfiora i 9.100 spettatori a partita. I dati aggiornati al 16 aprile 2025, forniti da StadiaPostCards.com, testimoniano la passione dei tifosi per la propria squadra, con numeri che spesso incidono anche sull’andamento del campionato grazie al cosiddetto “fattore casa”.

Palermo: il Barbera è ancora una bolgia

Tra le tifoserie più calde e presenti allo stadio spicca quella del Palermo, seconda nella classifica generale per spettatori totali, con 331.758 presenze in 16 partite casalinghe, pari a una media di 20.735 tifosi a gara. I rosanero si piazzano alle spalle solo della Sampdoria, capolista con oltre 361.000 presenze e una media da 22.618 spettatori al Ferraris.

Questi dati confermano come il Renzo Barbera rappresenti un fortino anche dal punto di vista dell’apporto del pubblico. Non a caso, la semifinale playoff della scorsa stagione tra Palermo e Venezia fece registrare uno dei record assoluti di presenze per l’intera cadetteria (oltre 32.700).

Le altre big: Bari e Salernitana a completare il podio

Dietro a Sampdoria e Palermo, Bari si piazza terzo con 272.218 spettatori totali e una media di 16.013, seguito da Salernitana (215.715 totali, media 12.689) e Cesena, che supera i 199.000 spettatori con una media gara di 11.754.

A completare la top 10 per media spettatori troviamo:

Frosinone (10.338)

Reggiana (9.899)

Modena (9.492)

Catanzaro (9.483)

Cremonese (8.955)

In fondo alla classifica: Sudtirol, Carrarese e Cittadella

La parte bassa della graduatoria è occupata da club con bacini d’utenza più contenuti, come il Sudtirol (3.884 spettatori di media), la Carrarese (3.737) e il Cittadella, ultimo con 3.427 tifosi a partita.

La spinta dei tifosi è ancora decisiva

Con la stagione ormai agli sgoccioli e gli ultimi verdetti da scrivere, sarà interessante osservare come il supporto del pubblico potrà incidere sulle sfide decisive per promozione, playoff e salvezza. Di certo, Palermo può contare su una piazza che continua a rispondere presente e che si conferma tra le più fedeli e partecipi di tutto il panorama calcistico italiano.