Serie B: Palermo sconfitto a Catanzaro, rosanero al quarto posto. La classifica aggiornata
Il Palermo non prende punti e, dopo la sconfitta contro il Catanzaro, rimane fermo a 16 punti, al 4° posto in classifica. I rosanero, che finora avevano mantenuto un buon cammino in Serie B, incappano nella prima sconfitta stagionale, interrompendo una serie positiva.
La squadra di Inzaghi non riesce a raccogliere nemmeno un punto in questa trasferta. La vetta, ora distante 5 punti, è ancora a portata di mano, ma il Palermo dovrà reagire rapidamente per non perdere terreno.
Classifica aggiornata
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 11
Südtirol 10
Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Bari 6
Mantova 5