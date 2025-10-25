Serie B: Palermo sconfitto a Catanzaro, rosanero al quarto posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Il Palermo non prende punti e, dopo la sconfitta contro il Catanzaro, rimane fermo a 16 punti, al 4° posto in classifica. I rosanero, che finora avevano mantenuto un buon cammino in Serie B, incappano nella prima sconfitta stagionale, interrompendo una serie positiva.

La squadra di Inzaghi non riesce a raccogliere nemmeno un punto in questa trasferta. La vetta, ora distante 5 punti, è ancora a portata di mano, ma il Palermo dovrà reagire rapidamente per non perdere terreno.

Classifica aggiornata

Modena 21

Monza 17

Cesena 17

Palermo 16

Frosinone 15

Carrarese 14

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Padova 11

Südtirol 10

Entella 10

Empoli 10

Catanzaro 9

Pescara 7

Spezia 6

Sampdoria 6

Bari 6

Mantova 5

