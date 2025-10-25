Catanzaro-Palermo 1-0: le pagelle del match

Il Palermo affonda a Catanzaro e incassa in Calabria, alla nona giornata del campionato, la prima sconfitta stagionale e i giallorossi conquistano il primo successo stagionale. A decidere il match è Cissé, che al 47’ supera Joronen con freddezza dopo una serie di rimpalli favorevoli. L’attaccante giallorosso è stato rapido nel capitalizzare l’occasione, regalando così la vittoria ai ragazzi di Aquilani. Nella ripresa il Palermo ha provato a reagire, ma senza mai impensierire seriamente Pigliacelli, bravo a farsi trovare pronto nelle poche situazioni pericolose. I rosanero avranno l’occasione di riscattarsi già martedì, quando affronteranno il Monza.

Di seguito le pagelle dei siciliani:

JORONEN 5,5: Cissè imbuca il gol dell’1-0 ma ha delle responsabilità perché la rete arriva sul suo palo, fin lì una gara positiva e qualche minuto aveva salvato su Pontisso. Suda freddo su un paio di colpi di testa di Iemmello e sempre sull’attaccante salva quello che potrebbe essere il definitivo 2-0.

PIEROZZI 5: Giallo dopo 9’, forse in maniera immeritata, ma rischia anche il secondo, per sua fortuna il direttore di gara non lo punisce. Un paio di buone discese e a metà gara resta nello spogliatoio perché Inzaghi non vuole rischiare di rimanere in inferiorità numerica.

Dal 46’ BERESZYNSKI 5,5: Inzaghi non vuole rischiare l’inferiorità numerica e lo manda in campo per contrastare Cissè e lui, sfruttando anche la sua esperienza, lo contrasta bene.

PEDA 5,5: Guida bene la retroguardia e Iemmello, che ha esperienza da vendere, lo soffre tanto. Un grande brivido quando con un liscio all’interno dell’area favorisce l’attaccante dei calabresi che calcia e sfiora i pali difesi da Joronen. Nella ripresa i padroni di casa non spingono con molta veemenza ma rimedia anche un giallo.

CECCARONI 5,5: Cerca il dialogo con Augello ma la spinta sulla fascia sinistra non è tanta, infatti non arriva mai al cross, in fase difensiva è sempre attento.

DIAKITÈ 6: Sua la prima occasione della gara con un tiro a giro, Pigliacelli è attento respinge. Segue praticamente ovunque Cissè ma quando gli lascia un paio di metri l’esterno trova il gol dell’1-0. Nella ripresa spinge molto.

SEGRE 5: Nella ripresa prova a sfruttare una triangolazione con Palumbo ma spara alto da dentro l’area ed è la sola volta che si vede in tutto il match.

Dal 77’ GOMES SV: Porta quantità e corsa che nei minuti finali potrebbero fare la differenza ma incide poco.

RANOCCHIA 5: Oggi è sembrato il Ranocchia della scorsa stagione, poco lucido e non riesce a costruire un’azione degna di nota.

Dal 77’ CORONA SV: La sua fisicità non viene sfruttata a dovere dai compagni.

AUGELLO 5,5: La solita gara ordinata, la spinta non è tanta e, di conseguenza, i traversoni. Ingaggia una bella sfida con Favasuli che lo costringe a rimanere guardingo. Su un calcio d’angolo a sfavore è poco attento su Iemmello che salta tutto solo.

Dal 73’ VASIC 5: Gioca da esterno di centrocampo ma non è il suo ruolo, cerca di portare qualità senza successo.

PALUMBO 5: Parte giocando defilato sulla sinistra poi si abbassa un po’ in mediana ma è poco preciso. Con suo tiro cross fa tremare Pigliacelli.

LE DOUARON 4,5: Naviga nella trequarti ma non incide, tanto lavoro sporco ma è veramente inconcludente.

Dal 67’ BRUNORI 5: Come i compagni di reparto è inconcludente, forse avvicinarlo alla porta potrebbe aiutarlo a trovare la prima marcatura stagionale.

POHJANPALO 5: È isolato in avanti e i palloni giocabili sono pochi, ha una sola buona occasione ma Pigliacelli lo ferma. Nei minuti finali, da pochissimi passi, non sfrutta a dovere un corner battuto da Palumbo, cosa non da lui.

INZAGHI 5: Voleva festeggiare la duecentesima in B con una vittoria ma chiude con la prima sconfitta stagionale. I suoi partono aggressivi, ma con il passare dei minuti il Catanzaro viene fuori fino a trovare la rete del vantaggio nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa non c’è stata una vera e propria reazione anche con una formazione super offensiva.