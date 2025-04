Serie B: Mantova sconfitto 4 a 2, la Cremonese va a-4 dallo Spezia. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 4 a 2 il match della 35esima giornata di Serie B tra Cremonese e Mantova. Dopo l’1 a 1 del primo tempo, con Johnsen che risponde a Redolfi, i grigiorossi mettono il piede sull’acceleratore e nella ripresa mettono le cose in chiaro. La doppietta di De Luca, intervallata dalla firma di Collocolo, permette agli uomini di Stroppa di ottenere tre punti pesantissimi che gli permettono di tenere vive le speranze terzo posto (occupato dallo Spezia) e di tenere momentaneamente lontana di sei punti la Juve Stabia, impegnata domenica contro il Sudtirol. Invece, alla formazione lombarda non basta la rete della bandiera firmata da Brignani per provare a portare a casa un pareggio che sarebbe stato oro in chiave salvezza. I biancorossi, attualmente tredicesimi e ad oggi salvi, rischiano comunque di essere risucchiati dalle ultime posizioni.

Ecco la classifica aggiornata

Sassuolo – 75 punti

Pisa – 69 punti

Spezia – 60 punti

Cremonese – 56 punti

Juve Stabia – 50 punti

Catanzaro – 48 punti

Palermo – 45 punti

Bari – 44 punti

Modena – 44 punti

Cesena – 44 punti

Carrarese – 41 punti

Frosinone – 39 punti

Mantova – 37 punti

Salernitana – 36 punti

Brescia – 35 punti

Südtirol – 35 punti

Sampdoria – 35 punti

Reggiana – 35 punti

Cittadella – 35 punti

Cosenza – 27 punti