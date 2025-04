Padova: i complimenti dell’ex Vasic per il ritorno in Serie B

Gli otto gol e le sue ottime prestazioni con la maglia del Padova nella stagione 2022-23 hanno permesso ad Aljosa Vasic di impressionare il Palermo, che poi decise di puntare sulle qualità del classe 2002. Il duttile centrocampista rosanero non dimentica, dunque, quanto il club veneto abbia fatto per lui. Infatti, attraverso le proprie Instagram stories, Vasic si congratula con il Padova dopo aver centrato il ritorno in Serie B, conquistando la promozione grazie allo 0 a 0 rimediato sul campo del Lumezzane in occasione dell’ultima giornata del Girone A di Serie C:

