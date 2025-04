Padova promosso in Serie B. I complimenti del Palermo: “Bentornati”

Il Padova torna in Serie B dopo sei anni. I biancoscudati pareggiano 0 a 0 a Lumezzane in occasione del match valido per l’ultima giornata del Girone A di Serie C. Agli uomini di Andreoletti serviva, infatti, un punto per festeggiare la vittoria del campionato senza dipendere dalle sorti del Vicenza, che ha comunque perso per 3 a 1 sul campo del Trento.

Attraverso un post sul profilo X, arrivano i complimenti del Palermo rivolti al club veneto: tra le due società persiste un bellissimo gemellaggio da oltre quarant’anni, motivo per il quale non è mancato il tempestivo “bentornato” dei rosanero: