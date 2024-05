SERIE B LIVE: SPEZIA-PALERMO 1-0

Termina il primo tempo di Spezia-Palermo: gara valevole per il 36^ turno del campionato cadetto. Mister Michele Mignani è ancora alla ricerca dei primi tre punti da allenatore del Palermo. Nell’ultima giornata di campionato, nel match giocato al “Renzo Barbera” contro la Reggiana, i rosanero hanno incassato una brutta sconfitta in rimonta per 1-2. Il tecnico ligure continua a dare continuità al solito 3-5-2 che ha fin da subito cercato di trasmettere ai suoi uomini. Questa volta, a differenza delle scorse partite, è Soleri a partire dal 1′ “togliendo” il posto a Mancuso, da sempre la prima scelta di fianco a capitan Brunori. Il solito Di Francesco agirà dietro le due punte lavorando, come solito, da collante tra centrocampo e attacco. Non sarà, dunque, Filippo Ranocchia, pienamente recuperato, ad occupare quella zona del campo, ma pronto a subentrare dalla panchina. Ritorno in campo, invece, per Pietro Ceccaroni che andrà ad occupare dal 1′ la zona di campo affidata, nelle ultime uscite dei rosanero. a Ionut Nedelcearu. Lo Spezia di mister D’Angelo è invece reduce da due pareggi consecutivi. Gli aquilotti cercheranno ad ogni costo di uscire dalle zone calde di classifica, e per farlo, il tecnico nativo di Pescara, prova a dare continuità alla formazione scelta nell’ultima sfida contro il Brescia: con i soli inserimenti di Bandinelli e Verde dal 1′. A dirigere il match sarà Pezzuto (di Lecce), coadiuvato dagli assistenti Berti e Miniutti.

Nella prima frazione di gioco, è subito il Palermo a partire meglio: grave disattenzione di Zoet che regala il pallone ai rosanero, dopo 1’, che non riescono a buttarla dentro. Situazione simile dopo pochissimi minuti. Pigliacelli sbaglia un rinvio e regala palla ai padroni di casa. Verde controlla, calcia ma non trova la porta. Ancora Spezia con Verde. Di Francesco si addormenta e regala palla ad Elia, passaggio per il 99 che spara alto. Al 16’ lo Spezia passa in vantaggio: gravissimo errore di Lund che regala palla a Di Serio, tocco morbido del numero 20 che scavalca Pigliacelli. Dopo il gol sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, mentre il Palermo fatica a creare azioni concrete. È infatti di nuovo lo Spezia al 33’ a sfiorare il gol con un destro secco di Elia che termina sul fondo. Dopo 1′ di recupero, Pezzuto manda tutti negli spogliatoi.

PRIMO TEMPO:

Fischia Pezzuto, Spezia avanti sul Palermo 1-0 all’intervallo grazie al gol di Di Serio al 16′.

1′ di recupero segnalato dal quarto uomo.

43′ Calcio d’angolo in favore dei rosanero: palla dentro, lunga, di Di Francesco facilmente allontanato dai padroni di casa.

41′ Buttaro dalla destre prova un cross, palla bassa e di facile contenimento per gli aquilotti.

39′ OCCASIONE SPEZIA. Ancora dalla destra Elia: cross dentro, lento, per Vignali che sfiora, di testa, l’incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli.

37′ Azione rosanero. Di Francesco sulla sinistra prova a mettere dentro un pallone basso ed invitante. Non arriva Lund, Soleri allunga la gamba ma la difesa dello Spezia riesce ad allontanare.

34′ Il Palermo prova, con scarsi risultati, ad alzare il baricentro ma non riesce a creare valide occasioni da gol.

33′ OCCASIONE SPEZIA. Brunori perde palla a centrocampo: contropiede per i padroni di casa che si conclude con un destro di Elia che termina sul fondo.

29′ Lotta Soleri su una palla vagante. Recupera palla nell’area dei padroni di casa, ma l’azione termina con un fallo in favore degli aquilotti.

28′ Ammonizione per Esposito. Intervento in ritardo su Di Francesco.

26′ Sul calcio d’angolo seguente, palla spizzata da Lucioni che termina sul sinistro di Verde che calcia di prima ma trova l’opposizione di Pigliacelli.

25′ Errore d’impostazione per i rosanero. Palla dentro di nuovo per Di Serio: sfera che improvvisamente piomba davanti a Pigliacelli che smanaccia in angolo.

22′ Il Palermo ci prova. Soleri inventa e imbuca per Segre: ottimo intervento in chiusura di Nikolaou.

20′ Il Palermo prova a creare dalla sinistra. Di Francesco cerca Lund che viene chiuso dall’ottimo intervento dell’ex Mateju.

16′ GOL PER LO SPEZIA: DI SERIO PORTA AVANTI GLI AQUILOTTI. Gravissimo errore di Lund: passaggio per Pigliacelli troppo timido, Di Serio sfrutta l’errore e con un pallonetto supera Pigliacelli e porta avanti gli uomini di D’Angelo.

15′ Il Palermo prova a proiettarsi in avanti: Soleri attacca il lungo, ma la palla in profondità di Gomes scivola sul fondo.

12′ Pallino di gioco per i padroni di casa. Gestione lenta e rosanero che aspettano.

11′ Sempre lo Spezia in avanti. Dopo un’azione articolata, gli aquilotti provano con Elia a mettere un cross dentro l’area dei rosanero, palla che termina in angolo.

9′ ANCORA OCCASIONE PER VERDE. Grave errore di Di Francesco davanti l’area dei rosanero: Verde conquista il possesso, prova a calciare a giro ma non trova la porta.

7′ Gestione da parte dello Spezia, che guadagna un angolo e rimane in avanti.

5′ Punizione per i rosanero dal limite conquistata da Brunori. Lo stesso capitano batte la punizione e, dopo una deviazione pericolosa, la palla scivola sul fondo.

3′ OCCASIONE SPEZIA. Pigliacelli sbaglia nella gestione e regala il pallone a Daniele Verde: il numero 99 controlla ma spara alto sopra la traversa.

2′ Gestione articolata da parte dei rosanero: palla lunga per Brunori, chiuso bene da Nikolaou. Ma rosanero che provano a tenere il pallino del gioco.

1′ Subito un’azione pericolosa per i rosanero: Zoet sbaglia la gestione del pallone, ma il Palermo non riesce a rendersi pericoloso dopo aver conquistato il pallone.

Fischia Pezzuto: è iniziata Spezia-Palermo

FORMAZIONI

SPEZIA: 1 Zoet, 7 Elia, 8 Nagy, 10 Esposito S., 14 Vignali, 16 Falcinelli, 20 Di Serio, 37 Mateju, 43 Nikolaou (Cap.), 55 Hristov, 99 Verde.

A disposizione: 40 Zovko, 2 Wisniewski, 5 Tanco, 9 Esposito P., 11 Cipot, 13 Reca, 24 Moro, 25 Bandinelli, 36 Candelari, 77 Bertola, 80 Kouda, 97 Jagiello.

Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco, 23 Diakité, 25 Buttaro, 27 Soleri, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 53 Henderson, 70 Traorè.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Pezzuto (Lecce)

AA1: Berti (Prato)

AA2: Miniutti (Maniago)

IV UFFICIALE: Lovison (Padova)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Longo S. (Paola)

MARCATORI: Di Serio 16′

NOTE: amm. Esposito;