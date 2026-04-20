Klinsmann lascia Palermo: trasferimento in Germania, stop di 6-7 mesi. Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

PALERMO – Ore delicate per Jonathan Klinsmann, con la famiglia arrivata in Italia dagli Stati Uniti dopo aver appreso la gravità dell’infortunio rimediato nel finale di Palermo-Cesena. Come riporta il Corriere di Romagna, i familiari del portiere del Cesena sono sbarcati questa mattina per stargli accanto in un momento particolarmente difficile.

Il Corriere di Romagna sottolinea come l’episodio che ha portato all’infortunio abbia generato forte amarezza nell’entourage del giocatore, con l’intervento di Ranocchia ritenuto evitabile.


TRASFERIMENTO IN GERMANIA – Nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, Klinsmann lascerà l’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo per essere trasferito in Germania. Come evidenzia il Corriere di Romagna, il viaggio avverrà con un aeromobile sanitario attrezzato, con personale medico specializzato a bordo, direzione Francoforte e successivamente una clinica scelta dalla famiglia.

DECISIONE SULL’INTERVENTO – Saranno i neurochirurghi di fiducia della famiglia Klinsmann a stabilire il percorso terapeutico: intervento chirurgico sulla vertebra C1 oppure terapia conservativa. Il Corriere di Romagna evidenzia come i tempi di recupero siano ancora da definire con precisione, ma si prospetta uno stop lungo.

STOP LUNGO – Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, è altamente probabile che il portiere debba restare fermo per almeno 6-7 mesi, chiudendo di fatto la stagione e mettendo in dubbio anche i prossimi impegni internazionali.

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