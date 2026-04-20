Palermo, Ranocchia rompe il silenzio: messaggio social per Klinsmann

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Palermo Mantova ranocchia

PALERMO – Dopo giorni di polemiche e preoccupazione per le condizioni di Jonathan Klinsmann, arriva il messaggio di Filippo Ranocchia. Il centrocampista del Palermo ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza al portiere del Cesena attraverso una storia su Instagram.

«Dopo quanto accaduto sabato, ho già avuto modo di esprimere personalmente a Jonathan Klinsmann tutto il mio rammarico e la mia vicinanza. E di persona è certamente meglio che attraverso i social», ha scritto Ranocchia, facendo riferimento al duro scontro avvenuto nei secondi finali di Palermo-Cesena.


Il giocatore rosanero ha poi concluso con un augurio diretto: «Forza Jonathan, ti auguro il meglio».

Un messaggio che arriva dopo le notizie sull’infortunio serio del portiere bianconero e che prova a riportare il focus su un clima di rispetto e solidarietà, al di là delle polemiche nate nelle ore successive all’episodio.

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