Palermo-Cesena, Klinsmann: «La mia stagione è finita. Ringrazio anche i tifosi del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

PALERMO – Arriva direttamente dai social la conferma più temuta: la stagione di Jonathan Klinsmann è finita. Il portiere del Cesena, protagonista suo malgrado dello scontro nel finale contro Ranocchia durante Palermo-Cesena, ha voluto aggiornare tutti con un messaggio pubblicato su Instagram.

«Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi terrà fuori per un po’», ha scritto l’estremo difensore statunitense, chiarendo subito la gravità dell’infortunio.


Un messaggio carico anche di gratitudine: «Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per gli auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno supportato in questi giorni».

Klinsmann ha poi rivolto un pensiero alla sua squadra in vista del finale di stagione: «In bocca al lupo ai ragazzi per i playoff e ci vediamo prestissimo».

L’infortunio, rimediato nei secondi finali della gara del Barbera dopo un duro impatto con Ranocchia, costringerà il portiere a un lungo stop e mette in dubbio anche la sua presenza con la nazionale statunitense nei prossimi impegni internazionali.

Un epilogo amaro per Klinsmann, uscito in barella tra gli applausi di tutto lo stadio e ora costretto a fermarsi proprio nel momento decisivo della stagione.

 

 

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