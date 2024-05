Cremonese-Pisa, Stroppa: «Vittoria molto importante, dobbiamo tornare a dominare»

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Devo dire che le risposte sono sempre state eccellenti da parte della squadra, anche nelle gare perse. Nel momento clou del campionato potevamo fare un passo avanti, ma la squadra hja sempre risposto bene, anche contro il Venezia. Peccato aver regalato il pareggio, sembrava una partita in controllo. La vittoria è molto importante, gli attaccanti che hanno segnato ci danno una grande mano. La vittoria è sempre per i ragazzi, abbiamo sofferto dopo il gol del pareggio. Cosa manca per l’ultimo salto? Dobbiamo tornare a dominare in campo, oggi c’erano giocatori che non hanno mai giocato i 90′, vedendoli allenare al 100% sapevo che potevano dare delle risposte importanti. Penso che la squadra debba tornare a dominare di più. La squadra ha fatto non solo punti, ma è sempre stata dominante sul campo concedendo davvero poco, numeri impressionanti. È chiaro che nelle ultime partite abbiamo perso forza mentale. La vittoria di oggi mi auguro ci faccia ritornare quello che siamo sempre stati. La squadra ha sempre dato risposte importanti»