Palermo da incubo. La squadra di Mignani resuscita anche lo Spezia, rosanero sconfitti 1-0

Sconfitta da incubo per gli uomini di Mignani.

Altra sconfitta questa volta in casa dello Spezia, dopo quella subita in rimonta in casa contro la Reggiana. Il Palermo crea poco e subisce le imbarcate dei padroni di casa. Dopo un primo tempo terminato sull’1-0, nella seconda frazione di gioco i rosanero non riescono a cambiare il copione. Troppi errori, poca lucidità e tanta, tantissima lentezza.

Nella prima frazione di gioco, è subito il Palermo a partire meglio: grave disattenzione di Zoet che regala il pallone ai rosanero, dopo 1’, che non riescono a buttarla dentro. Situazione simile dopo pochissimi minuti. Pigliacelli sbaglia un rinvio e regala palla ai padroni di casa. Verde controlla, calcia ma non trova la porta. Ancora Spezia con Verde. Di Francesco si addormenta e regala palla ad Elia, passaggio per il 99 che spara alto. Al 16’ lo Spezia passa in vantaggio: gravissimo errore di Lund che regala palla a Di Serio, tocco morbido del numero 20 che scavalca Pigliacelli. Dopo il gol sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, mentre il Palermo fatica a creare azioni concrete. È infatti di nuovo lo Spezia al 33’ a sfiorare il gol con un destro secco di Elia che termina sul fondo. Dopo 1′ di recupero, Pezzuto manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa i rosanero provano a reagire. Diakitè al 46’ scarica un destro violento a cui si oppone Zoet. Lo Spezia risponde con un destro violento al 47’ di Esposito, di poco alto sopra la traversa. Mignani al 60’ prova a cambiare qualcosa con l’inserimento di Ranocchia per Buttaro. Ranocchia prova subito ad entrare nel vivo del gioco. Ma il Palermo gioca un calcio sterile, lento e prevedibile. Lo Spezia si difende e quasi non cerca di proiettarsi in avanti, accontentandosi del vantaggio maturato nel primo tempo. D’Angelo cambia al 75’ cercando di inserire gente fresca, mentre Mignani continua a mantenere i soliti interpreti. Il Palermo, però, non riesce mai a rendersi pericoloso, tranne per un destro largo di Di Francesco. Lo Spezia cerca solo di abbassare il baricentro e di rischiare il meno possibile: poi qualche occasione sporadica per gli aquilotti. Pezzuto, dopo 6′ di recupero, fischia il finale al “Picco”. I rosanero sprofondano nella seconda sconfitta di fila. Mignani non è riuscito a dare la scossa ai rosanero ed ancora è alla ricerca della prima vittoria da tecnico rosanero, che deve, però, essere rinviata ancora.

FORMAZIONI

SPEZIA: 1 Zoet, 7 Elia, 8 Nagy, 10 Esposito S., 14 Vignali, 16 Falcinelli, 20 Di Serio, 37 Mateju, 43 Nikolaou (Cap.), 55 Hristov, 99 Verde.

A disposizione: 40 Zovko, 2 Wisniewski, 5 Tanco, 9 Esposito P., 11 Cipot, 13 Reca, 24 Moro, 25 Bandinelli, 36 Candelari, 77 Bertola, 80 Kouda, 97 Jagiello.

Allenatore: D’Angelo.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco, 23 Diakité, 25 Buttaro, 27 Soleri, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 53 Henderson, 70 Traorè.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Pezzuto (Lecce)

AA1: Berti (Prato)

AA2: Miniutti (Maniago)

IV UFFICIALE: Lovison (Padova)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Longo S. (Paola)

MARCATORI: Di Serio 16′

NOTE:

Amm: Esposito; Vignali; Ranocchia; Mancuso

SECONDO TEMPO

Fischia Pezzuto: sconfitta rosanero. Lo Spezia vince 1-0 grazie a Di Serio.

90+5′ Ammonizione in casa rosanero: Henderson colpisce Mateju e viene sanzionato.

90+4′ Sempre in avanti lo Spezia, con i rosanero che on riescono ad uscire dalla propria metà campo.

90+2′ Altro erroraccio rosanero. Segre perde palla dentro l’area di rigore e lo Spezia guadagna un calcio d’angolo.

6′ i minuti di recupero prima del fischio finale.

87′ Dalla punizione seguente Esposito prova a sorprendere Pigliacelli: l’estremo difensore blocca il tiro.

86′ Altra ammonizione per i rosanero: giallo per Mancuso.

84′ Cambi per entrambe le formazioni. Nel Palermo dentro Traoré per Diakité. Nello Spezia dentro Bertola.

83′ Il Palermo prova a creare con scarsi risultati.

80′ Mignani cambia ancora: fuori Brunori e Gomes, dentro Henderson e Mancuso.

79′ OCCASIONE SPEZIA. P. Esposito, dopo un cross da calcio di punizione, colpisce di testa e spedisce di poco al lato di Pigliacelli.

77′ OCCASIONE PALERMO. Lund trova Di Francesco che si libera della marcatura avversaria e calcia, ma non trova la porta.

74′ Ancora cambi in casa Spezia: fuori Di Serio per Kouda e Verde per Esposito.

73′ Altra ammonizione tra le fila dello Spezia: giallo per Di Serio per proteste.

69′ Ammonizione rosanero: Pezzuto ammonisce Ranocchia dopo un contrasto aereo.

68′ Il Palermo prova a creare dalla destra. Ranocchia, per Segre che crossa un pallone facilmente allontanato da Nikolaou.

64′ Primo ammonito in casa Spezia: Vignali trattiene Segre e viene sanzionato.

63′ Calcio d’angolo battuto proprio da Ranocchia: palla allontanata dalla difesa dei padroni di casa.

61′ Primo cambio di Mignani: Buttaro lascia il posto a Filippo Ranocchia.

60′ Punizione per il Palermo. Brunori atterrato da Mateju.

58′ Dentro Bandinelli per Falcinelli: primi cambi per D’Angelo.

57′ Calcio d’angolo battuto da Di Francesco: Lucioni a vuoto, palla che scivola sui piedi di Lund che calcia di destro largo.

56′ Ci prova il Palermo. Di Francesco trova Gomes: destro deviato e calcio d’angolo in favore degli uomini di Mignani.

54′ Sulla posizione seguente: Mateju svetta in alto, colpisce ma non trova la porta.

53′ Rischio giallo per Di Francesco: calcio da dietro su Verde. Fallo in favore dello Spezia ma nessuna sanzione per l’attaccante.

52′ Lo Spezia ci prova pericolosamente con una deviazione ravvicinata di Mateju: il terzino ex rosa però era in netto fuorigioco, rilevato correttamente dalla terna arbitrale.

49′ Lucioni prova a trovare Brunori con una palla lunga. Il capitano rosanero spizza verso Soleri che viene prontamente anticipato.

47′ OCCASIONE SPEZIA. Esposito controlla un pallone vagante e prova a scaricare, verso la porta dei rosanero, un destro secco che termina altro sopra la traversa.

46′ OCCASIONE PALERMO. Diakitè riceve al limite, sposta il pallone e calcia in porta: palla centrale a cui si oppone Zoet.

46′ Tornano in campo le due formazioni: nessun cambio.

PRIMO TEMPO:

Fischia Pezzuto, Spezia avanti sul Palermo 1-0 all’intervallo grazie al gol di Di Serio al 16′.

1′ di recupero segnalato dal quarto uomo.

43′ Calcio d’angolo in favore dei rosanero: palla dentro, lunga, di Di Francesco facilmente allontanato dai padroni di casa.

41′ Buttaro dalla destre prova un cross, palla bassa e di facile contenimento per gli aquilotti.

39′ OCCASIONE SPEZIA. Ancora dalla destra Elia: cross dentro, lento, per Vignali che sfiora, di testa, l’incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli.

37′ Azione rosanero. Di Francesco sulla sinistra prova a mettere dentro un pallone basso ed invitante. Non arriva Lund, Soleri allunga la gamba ma la difesa dello Spezia riesce ad allontanare.

34′ Il Palermo prova, con scarsi risultati, ad alzare il baricentro ma non riesce a creare valide occasioni da gol.

33′ OCCASIONE SPEZIA. Brunori perde palla a centrocampo: contropiede per i padroni di casa che si conclude con un destro di Elia che termina sul fondo.

29′ Lotta Soleri su una palla vagante. Recupera palla nell’area dei padroni di casa, ma l’azione termina con un fallo in favore degli aquilotti.

28′ Ammonizione per Esposito. Intervento in ritardo su Di Francesco.

26′ Sul calcio d’angolo seguente, palla spizzata da Lucioni che termina sul sinistro di Verde che calcia di prima ma trova l’opposizione di Pigliacelli.

25′ Errore d’impostazione per i rosanero. Palla dentro di nuovo per Di Serio: sfera che improvvisamente piomba davanti a Pigliacelli che smanaccia in angolo.

22′ Il Palermo ci prova. Soleri inventa e imbuca per Segre: ottimo intervento in chiusura di Nikolaou.

20′ Il Palermo prova a creare dalla sinistra. Di Francesco cerca Lund che viene chiuso dall’ottimo intervento dell’ex Mateju.

16′ GOL PER LO SPEZIA: DI SERIO PORTA AVANTI GLI AQUILOTTI. Gravissimo errore di Lund: passaggio per Pigliacelli troppo timido, Di Serio sfrutta l’errore e con un pallonetto supera Pigliacelli e porta avanti gli uomini di D’Angelo.

15′ Il Palermo prova a proiettarsi in avanti: Soleri attacca il lungo, ma la palla in profondità di Gomes scivola sul fondo.

12′ Pallino di gioco per i padroni di casa. Gestione lenta e rosanero che aspettano.

11′ Sempre lo Spezia in avanti. Dopo un’azione articolata, gli aquilotti provano con Elia a mettere un cross dentro l’area dei rosanero, palla che termina in angolo.

9′ ANCORA OCCASIONE PER VERDE. Grave errore di Di Francesco davanti l’area dei rosanero: Verde conquista il possesso, prova a calciare a giro ma non trova la porta.

7′ Gestione da parte dello Spezia, che guadagna un angolo e rimane in avanti.

5′ Punizione per i rosanero dal limite conquistata da Brunori. Lo stesso capitano batte la punizione e, dopo una deviazione pericolosa, la palla scivola sul fondo.

3′ OCCASIONE SPEZIA. Pigliacelli sbaglia nella gestione e regala il pallone a Daniele Verde: il numero 99 controlla ma spara alto sopra la traversa.

2′ Gestione articolata da parte dei rosanero: palla lunga per Brunori, chiuso bene da Nikolaou. Ma rosanero che provano a tenere il pallino del gioco.

1′ Subito un’azione pericolosa per i rosanero: Zoet sbaglia la gestione del pallone, ma il Palermo non riesce a rendersi pericoloso dopo aver conquistato il pallone.

Fischia Pezzuto: è iniziata Spezia-Palermo