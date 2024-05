Termina 1-0 il primo tempo del match tra il Palermo Femminile e il Women Lecce valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C in gara secca.

A sbloccare il match ci ha pensato Priolo all’8′. Al 27′ il Palermo va vicino al raddoppio con Incontrera che crossa in area e la palla viene viene deviata in angolo. Al 31′ ci prova anche Chirillo con un’iniziativa personale sulla destra che non porta però al gol.