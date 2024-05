Coppa Italia Serie C Femminile: Palermo in semifinale! A Tommaso Natale Lecce battuto 1-0

Termina 1-0 del match tra il Palermo Femminile e il Lecce valido per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C in gara secca. Le ragazze di Licciardi hanno superato il turno conquistando la semifinale in programma il 9 giugno. Per conoscere l’avversario bisognerà attende il sorteggio

A sbloccare il match ci ha pensato Priolo all’8′. Al 27′ il Palermo va vicino al raddoppio con Incontrera che crossa in area e la palla viene viene deviata in angolo. Al 31′ ci prova anche Chirillo con un’iniziativa personale sulla destra che non porta però al gol. Nella ripresa le rosanero in più occasioni sono andati vicini al raddoppio. All’83’ ci ha provato Dragotto dalla distanza ma la palla ha sfiorato la porta. Clamorosa la traversa colpita da Ribellino all’87, andando vicinissimo al 2-0.