Marotta ecco i soldi, adesso pensaci tu: l’Inter prova il poker | 4 acquisti per una squadra imbattibile

Manovre in vista in quel di Appiano Gentile, per la gioia del tecnico e dei tifosi, che si apprestano ad accogliere questi grandi nomi.

Sono giorni di puro relax in casa nerazzurra. La squadra allenata da Simone Inzaghi, dopo lo scudetto conquistato ormai diverse settimane fa, continua a lavorare alla Pinetina con grande scioltezza, senza l’ossessione di dover vincere, ma comunque con la volontà di chiudere bene la stagione. A dimostrazione di ciò è arrivato il netto 5-0 ai danni del Frosinone, annichilito senza alcuna pietà dal Biscione.

La serenità che dunque si respira tra i calciatori però non è di sicuro la stessa che c’è ai vertici societari, dove è proprio questo il periodo in cui si costruisce il futuro. Il tema principale per la società nerazzurra è quello di rendere ancora più forte una squadra già di grande livello, alla cui rosa a breve andranno ad aggregarsi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che si libereranno a parametro zero e hanno entrambi già un accordo con la Beneamata.

Questi però non saranno gli unici ad andare a puntellare la rosa interista in estate, ma altri quattro profili sono seguiti da molto vicino dall’Inter, e a breve l’amministratore delegato Beppe Marotta, dopo aver trovato i soldi, potrà chiudere i discorso per portare questi giocatori a Milano, che andranno a far parte di un futuro molto roseo a tinte nerazzurre.

I giocatori in orbita nerazzurra

Conosciamo tutti il grande legame che l’Inter ha con il Sud America, in particolar modo con l’Argentina, nazione dove spesso e volentieri pesca grandi talenti. Una situazione del genere infatti si dovrebbe ripetere questa estate, visto che il club meneghino segue ben 4 profili albicelesti.

Il primo nome sulla lista della dirigenza al momento è quello di Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors il cui contratto scade il prossimo dicembre. Sempre dallo stesso club poi piace l’esterno Kevin Zenon. Allo stesso modo poi sulla lista interista sono finiti Augustin Giay, sempre esterno del San Lorenzo, e Marco Di Cesare, centrale del Racing.

Mosse per un futuro roseo in casa interista

I calciatori nominati di sopra sono tutti profili giovani, che potrebbero far parte dell’Inter del futuro qualora venissero acquistati.

In questo modo dunque si mette in grande evidenza l’importante lavoro di programmazione che il club meneghino mette in atto. In attesa di altri colpi per il presente…