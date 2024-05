Ascoli in C: Bogdan, Forte e Nestorovski verso l’addio

Dopo la retrocessione dell’Ascoli in serie C saranno tanti i calciatori ad andare via, secondo quanto riportato da “Picenotime.it”.

La situazione dell’Ascoli sembra piuttosto complessa dopo la loro retrocessione in Serie C. Stanno per verificarsi diversi cambiamenti nella rosa, con partenze già pianificate e altre possibili uscite.

Luka Bogdan, Francesco Forte e Ilija Nestorovski sono i primi calciatori in uscita dall’Ascoli. Bogdan, non essendo sceso in campo durante la stagione e avendo un contratto di prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza in Serie B, tornerà alla Ternana. Forte e Nestorovski, entrambi con clausole nel loro contratto che permettono la risoluzione in caso di retrocessione, sono anche loro in partenza.

Inoltre, altri giocatori in prestito o in scadenza di contratto potrebbero lasciare il club, il che potrebbe portare a ulteriori cambiamenti nella squadra. Tuttavia, ci sono ancora giocatori sotto contratto fino al 2025, anche se è probabile che alcuni di essi possano essere venduti per ristrutturare la squadra in vista della competizione in Serie C.

Ci sono anche giocatori con contratti più lunghi, come Valerio Mantovani, Davide Barosi e Simone D’Uffizi, che hanno contratti in scadenza nel 2027, e altri come Raffale Celia e Aljaz Tavcar fino al 2026. Questo potrebbe fornire una certa stabilità per il futuro, a meno che non si decida di monetizzare queste risorse in risposta alla retrocessione.

Sicuramente, la gestione dell’Ascoli dovrà lavorare attivamente per bilanciare la necessità di ridurre i costi con quella di mantenere una squadra competitiva per cercare una promozione immediata o per consolidarsi in Serie C.