Haaland e Ortega trascinatori: Tottenham steso 2 a 0, Manchester City capolista ad una giornata dalla fine

Il Manchester City si avvicina sempre di più alla conquista della Premier League. Il 2-0 sul campo del Tottenham, nella sfida valevole per il recupero della 34esima giornata, consente di scavalcare l’Arsenal in testa, a 90′ dalla fine del campionato. Gli Spurs, chiamati a vincere per sperare ancora nella qualificazione in Champions League, non riesce a fornire un assist ai rivali londinesi. La doppietta di Haaland nel secondo tempo, intervallata da due super interventi di Ortega (entrato in campo al posto di Ederson per uno scontro con Romero), permette a Guardiola di avvicinarsi al titolo di campione d’Inghilterra per la quarta volta consecutiva.

Il Manchester City è a +2 sull’Arsenal e, in caso di parità di punti, i Gunners avrebbero la meglio per via della differenza reti a favore. I londinesi giocheranno in casa contro l’Everton e sperano in un passo falso dei Citizens contro i rivali del West Ham. Domenica 19 maggio gli ultimi 90 minuti decisivi della Premier League.