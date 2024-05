Supercoppa di Francia, verso format Final Four: Africa possibile sede

Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, per l‘edizione 2024 il format non varierà, e i campioni di Francia del PSG affronteranno una fra Lione e Monaco, che il 25 si sfideranno per la coppa nazionale.

La Supercoppa però si dirige verso un cambio di format. Per l’edizione della Supercoppa del 2025, , proprio come Spagna e Italia, ci potrebbe essere una Final Four con una differenza sostanziale per quanto riguarda le partecipanti. Per la Supercoppa di Francia si dovrebbero sfidare sia i rispettivi campioni delle due competizioni, ma anche seconda e terza della Ligue 1. Le prime indiscrezioni riportano come stia emergendo la volontà di sfruttare il mercato africano. La sede potrebbe essere la Repubblica Democratica del Congo, già proposta, senza successo, per le edizioni 2023 e 2024.