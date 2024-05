Manchester City: rivelate in anteprima le nuove maglie gara 2024/25 (FOTO)

Il 16 maggio 2024 il Manchester City lancerà le nuove maglie gara della stagione 2024/25. Il noto portale “footyheadlines.com” ha mostrato in anteprima il design delle casacche indossate da De Bruyne, Foden e Haaland.

Il lancio delle nuove maglie del Manchester City per la stagione 2024/25 sembra già generare molto interesse, soprattutto con i nomi di calciatori del calibro di Kevin De Bruyne, Phil Foden e Erling Haaland coinvolti nell’anteprima. La visibilità che questi giocatori portano non può che aumentare l’attesa e l’eccitazione tra i tifosi.

Il sito “footyheadlines.com” è ben noto per le sue anteprime esclusive riguardanti i kit di calcio, quindi avere un’occhiata al design tramite questo portale dà ai fan un’idea precoce di ciò che possono aspettarsi. Sarà interessante vedere come il design sarà accolto dai tifosi e come si adatterà esteticamente e funzionalmente alle esigenze dei giocatori sul campo.

Ecco alcune foto: