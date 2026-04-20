Reggiana-Palermo: biglietti limitati ai tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

REGGIO EMILIA – Scatta l’allerta sicurezza per Reggiana-Palermo, gara di Serie B in programma il 25 aprile 2026. Come comunicato dalle autorità competenti e indicato dalla Questura, la sfida è stata classificata con profili di rischio, con conseguenti misure restrittive per l’organizzazione dell’evento.

Tra le disposizioni principali, la vendita dei biglietti per i residenti in Sicilia sarà consentita esclusivamente nel settore ospiti e solo per i possessori della fidelity card del Palermo FC. Una misura mirata a garantire maggiore controllo sull’afflusso dei tifosi rosanero.


Previsto inoltre un potenziamento del servizio di stewarding, oltre al rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio, secondo le normative vigenti in materia di sicurezza negli stadi.

Provvedimenti che confermano l’attenzione delle autorità per una gara considerata delicata, sia per la classifica che per la presenza di tifoserie numerose.

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