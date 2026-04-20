Palermo, buone notizie per Inzaghi: Ranocchia ok e Johnsen verso il rientro

Il Palermo ha iniziato la settimana di lavoro in vista della sfida di venerdì 25 aprile sul campo della Reggiana.

Per mister Inzaghi arrivano segnali positivi da Ranocchia che non ha riportato conseguenze dopo lo scontro con Klinsmann nei minuti finali della gara contro il Cesena. Le preoccupazioni, in realtà, erano già ridotte, visto che il centrocampista aveva ripreso regolarmente la sua posizione in campo e lo stesso tecnico, nel post partita, aveva rassicurato sulle sue condizioni.





Quella appena iniziata sarà con ogni probabilità anche la settimana del rientro in gruppo per Dennis Johnsen. Il norvegese, ex Cremonese, ha saltato gli ultimi tre match dei rosanero ma sembra aver smaltito l’elongazione all’arto inferiore destro. Potrà quindi tornare tra i disponibili per la sfida di venerdì, pronto a subentrare a gara in corso.