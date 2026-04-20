Palermo, buone notizie per Inzaghi: Ranocchia ok e Johnsen verso il rientro

Manfredi Esposito Aprile 20, 2026

Secondo quanto raccolto da Ilovepalermocalcio.com, arrivano segnali incoraggianti in casa Palermo in vista della trasferta contro la Reggiana, con Inzaghi che può sorridere soprattutto per le condizioni di Ranocchia e per il possibile rientro di Johnsen.

palermo cesena 2-0 (110) ranocchia

Il Palermo ha iniziato la settimana di lavoro in vista della sfida di venerdì 25 aprile sul campo della Reggiana.

Per mister Inzaghi arrivano segnali positivi da Ranocchia che non ha riportato conseguenze dopo lo scontro con Klinsmann nei minuti finali della gara contro il Cesena. Le preoccupazioni, in realtà, erano già ridotte, visto che il centrocampista aveva ripreso regolarmente la sua posizione in campo e lo stesso tecnico, nel post partita, aveva rassicurato sulle sue condizioni.


Quella appena iniziata sarà con ogni probabilità anche la settimana del rientro in gruppo per Dennis Johnsen. Il norvegese, ex Cremonese, ha saltato gli ultimi tre match dei rosanero ma sembra aver smaltito l’elongazione all’arto inferiore destro. Potrà quindi tornare tra i disponibili per la sfida di venerdì, pronto a subentrare a gara in corso.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (1) pohjanpalo osti

Palermo, Osti a Rai Radio 1 Sport: «Pohjanpalo è da Serie A. Campionato? Ogni partita è una trappola»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

Reggiana-Palermo: biglietti limitati ai tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo verso la Reggiana: ripresa la preparazione. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Palermo, Ranocchia rompe il silenzio: messaggio social per Klinsmann

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

Klinsmann lascia Palermo: trasferimento in Germania, stop di 6-7 mesi. Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Palermo-Cesena, Klinsmann: «La mia stagione è finita. Ringrazio anche i tifosi del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
inzagh

Inzaghi-Cole, da avversari in campo ad avversari in panchina: il ricordo della Lega B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 090022

Il Resto del Carlino: “Reggiana, beffa pesante: ora il Palermo per riaccendere la speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (108) ranocchia klinsmann

Palermo-Cesena, shock Klinsmann: frattura cervicale e stagione finita. L’agente accusa: «Intervento di Ranocchia sconsiderato»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (95) Ceccaroni Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo da record: «Conta solo la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (22) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa bunker: 17 clean sheet”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (91) modesto corazza

Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso tre partite come allenamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (110) ranocchia

Palermo, buone notizie per Inzaghi: Ranocchia ok e Johnsen verso il rientro

Manfredi Esposito Aprile 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (1) pohjanpalo osti

Palermo, Osti a Rai Radio 1 Sport: «Pohjanpalo è da Serie A. Campionato? Ogni partita è una trappola»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (2) tifosi curva nord

Reggiana-Palermo: biglietti limitati ai tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo verso la Reggiana: ripresa la preparazione. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Palermo, Ranocchia rompe il silenzio: messaggio social per Klinsmann

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026