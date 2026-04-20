Frosinone, rischio di stagione finita per Koutsoupias

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
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Dopo la vittoria sul Modena, il Frosinone resta agganciato al Monza e al treno della promozione diretta in Serie A. Arrivano però brutte notizie dall’infermeria per i ciociari, che dovrà fare a meno nelle prossime gare di Ilias Koutsoupias.

Come comunicato dal club tramite i propri canali ufficiali, a seguito il centrocampista si è sottoposto oggi gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione miofasciale del muscolo sartorio di destra, rimediato l’allenamento di venerdi 17 Aprile. Il calciatore dovrà stare ai box per minimo due settimane, saltando quasi certamente le ultime tre gare di campionato e restando a rischio per gli eventuali play-off.


Di seguito il comunicato del club:

“Il calciatore Ilias Koutsoupias a seguito del risentimento muscolare della coscia destra riportato durante la seduta di allenamento di venerdì 17 aprile, ha svolto, in data odierna, gli esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione miofasciale del sartorio di destra”

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