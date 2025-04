Serie B, le designazioni arbitrali della 34ª giornata: Perri per Palermo-Carrarese

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 34ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Tra le partite di cartello, occhi puntati su Palermo-Carrarese, in programma lunedì 21 aprile alle ore 15:00 al “Renzo Barbera”, che sarà diretta da Perri della sezione di Roma 1.

Ecco tutte le designazioni:

Brescia-Reggiana: Rutella – Prenna, Arace – IV: Lovison – VAR: Ghersini – AVAR: Di Vuolo

Cittadella-Salernitana: Aureliano – Dei Giudici, Barone – IV: Renzi – VAR: Volpi – AVAR: Marini

Juve Stabia-Sampdoria: Fourneau – Fontani, Cavallina – IV: Leone – VAR: Nasca (on-site) – AVAR: Longo (on-site)

Mantova-Catanzaro: Massimi – Catallo, Regattieri – IV: Maccorin – VAR: Maggioni – AVAR: Pagnotta

Modena-Cesena: Arena – Scarpa M., Bitonti – IV: Calzavara – VAR: Prontera – AVAR: Camplone

Palermo-Carrarese: Perri – Capaldo, Laudato – IV: Gemelli – VAR: Serra – AVAR: Sacchi

Pisa-Cremonese: Pezzuto – Tegoni, Cortese – IV: Silvestri – VAR: Giua – AVAR: Minelli

Sassuolo-Frosinone: Crezzini – Votta, Scarpa E. – IV: Nigro – VAR: Rapuano – AVAR: Muto

Spezia-Cosenza: Di Marco – Politi, Niedda – IV: Picardi – VAR: Guida – AVAR: Gualtieri

Sudtirol-Bari: Dionisi – Peretti, Ricci – IV: De Angeli – VAR: Baroni – AVAR: Abisso

Il match del “Barbera” sarà dunque diretto da un fischietto giovane ma già esperto, con Serra al VAR e Sacchi come AVAR, a garantire supporto tecnologico per un incontro che si preannuncia molto delicato in chiave playoff.