Serie B, il Palermo la squadra più multata del campionato: la classifica

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

C’è sempre più interesse per il campionato di Serie B, con match che attirano sempre più gente allo stadio. Questo, però, comporta purtroppo anche aspetti negativi, con ammende nei confronti delle società dovute a tifosi, o presunti tali, che commettono infrazioni o atti non consoni allo stadio

Il Palermo è in testa a questa curiosa classifica, con un passivo di 16.000 euro di multe. Al secondo posto della classifica troviamo il Pescara con 13.500. Di seguito la classifica delle squadre che fino ad ora hanno dovuto pagare in questa stagione più euro in ammende:

Palermo 16.000

Pescara 13.500

Padova 11.000

Bari 10.000

Juve Stabia 8000

Carrarese 8000

Modena 6200

Catanzaro 6000

Reggiana 6000

Sampdoria 6000

Empoli 6000

Frosinone 5000

Cesena 4500

Avellino 4000

Ultimissime

Italia, Orsolini: «Prima la squadra era un po’ spenta, Gattuso ha portato entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Serie B, il Palermo la squadra più multata del campionato: la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Alvini: «Voglio vincere la Serie B, è l’unico campionato che mi manca»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Serie B, Palermo regina degli spalti: oltre 214 mila spettatori al “Barbera”, davanti a Sampdoria e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Serie B, stangata del Giudice Sportivo: Ranocchia e Popov squalificati, multe per Empoli e Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025