Serie B, il Palermo la squadra più multata del campionato: la classifica
C’è sempre più interesse per il campionato di Serie B, con match che attirano sempre più gente allo stadio. Questo, però, comporta purtroppo anche aspetti negativi, con ammende nei confronti delle società dovute a tifosi, o presunti tali, che commettono infrazioni o atti non consoni allo stadio
Il Palermo è in testa a questa curiosa classifica, con un passivo di 16.000 euro di multe. Al secondo posto della classifica troviamo il Pescara con 13.500. Di seguito la classifica delle squadre che fino ad ora hanno dovuto pagare in questa stagione più euro in ammende:
Palermo 16.000
Pescara 13.500
Padova 11.000
Bari 10.000
Juve Stabia 8000
Carrarese 8000
Modena 6200
Catanzaro 6000
Reggiana 6000
Sampdoria 6000
Empoli 6000
Frosinone 5000
Cesena 4500
Avellino 4000