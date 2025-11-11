Italia, Orsolini: «Prima la squadra era un po’ spenta, Gattuso ha portato entusiasmo»

In vista del match di giovedi degli azzurri contro la Moldavia e dell’incontro contro la Norvegia di domenica, ha presentato i prossimi impegni in conferenza stampa l’esterno della nazionale Riccardo Orsolini.

«Ho esordito con Mancini nel 2019, poi ho saltato l’Europeo vinto e poi Spalletti mi ha richiamato. Ora sono qui e voglio tenermi stretta questa Nazionale – ha dichiarato -. Gattuso ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, forse prima la squadra era un po’ spenta, avvilita. Il mister ci ha dato subito tranquillità e fatto capire che dovevamo uscire insieme dalla situazione in cui eravamo»

Orsolini ha poi commentando la sua crescita degli ultimi anni: «In passato i giocatori con più esperienza come Palacio e Dzemaili mi hanno insegnato tanto. Da loro ho ricevuto consigli importanti che mi hanno fatto crescere. Ora ho un’età che mi permette di capire cose che prima non capivo. Con la maturazione sto conquistando alcune cose che avevo trascurato»