Sampdoria, si ferma Coda: le sue condizioni
Si ferma per infortunio in casa Sampdoria il centravanti Massimo Coda. L’attaccante dei blucerchiati, come riferito da Sampnews24.com, non si è allenato nella seduta odierna ma ha svolto soltanto terapie.
Per fortuna della Samp, nulla di preoccupante per il perno dell’attacco blucerchiato: per lui un lieve affaticamento muscolare e semplice precauzione per non sovraccaricare il muscolo. Dovrebbe dunque essere a disposizione di mister Foti già per il prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia.