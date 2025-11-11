Sampdoria, si ferma Coda: le sue condizioni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Si ferma per infortunio in casa Sampdoria il centravanti Massimo Coda. L’attaccante dei blucerchiati, come riferito da Sampnews24.com, non si è allenato nella seduta odierna ma ha svolto soltanto terapie.

Per fortuna della Samp, nulla di preoccupante per il perno dell’attacco blucerchiato: per lui un lieve affaticamento muscolare e semplice precauzione per non sovraccaricare il muscolo. Dovrebbe dunque essere a disposizione di mister Foti già per il prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia.

Ultimissime

FIGC, l’appello di Gravina sugli stadi: «Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione. Euro 2032 sfida da cogliere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025
Palladino ci resta malissimo

Atalanta, UFFICIALE: Palladino è il nuovo allenatore dei nerazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Sampdoria, si ferma Coda: le sue condizioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Italia, Orsolini: «Prima la squadra era un po’ spenta, Gattuso ha portato entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Serie B, il Palermo la squadra più multata del campionato: la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025