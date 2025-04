Serie B: il Palermo espugna il Ceravolo e aggancia il Catanzaro al sesto posto. La classifica aggiornata

Vittoria pesantissima per il Palermo, che espugna il “Ceravolo” battendo il Catanzaro 3-1 in uno scontro diretto fondamentale per la corsa playoff. I rosanero conquistano così tre punti d’oro, agganciano proprio i calabresi in classifica e si avvicinano al quinto posto, ora distante appena pochi punti.

La squadra di Dionisi ha saputo colpire nei momenti decisivi e resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa. Dopo il vantaggio e il raddoppio nel primo tempo, il Catanzaro aveva riaperto la gara nella ripresa con il gol di Biasci, ma il Palermo è rimasto compatto e ha chiuso i conti con una prestazione di carattere.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Sassuolo – 78 punti

Pisa – 69 punti

Spezia – 60 punti

Cremonese – 56 punti

Juve Stabia – 50 punti

Palermo – 48 punti

Catanzaro – 48 punti

Bari – 44 punti

Modena – 44 punti

Cesena – 44 punti

Carrarese – 41 punti

Frosinone – 39 punti

Südtirol – 38 punti

Mantova – 37 punti

Salernitana – 37 punti

Brescia – 36 punti

Sampdoria – 35 punti

Reggiana – 35 punti

Cittadella – 35 punti

Cosenza – 27 punti