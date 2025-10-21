Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Palermo e Modena, una giornata a Insigne e Nikolaou
MILANO – Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, ha pubblicato i provvedimenti disciplinari relativi all’ottava giornata del campionato di Serie BKT (gare del 17-19 ottobre 2025).
Ammende alle società
Sanzioni economiche per quattro club:
Cesena multato di 3.000 euro per il lancio di due bottigliette in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria.
Pescara sanzionato con 3.000 euro per il lancio di petardi nel recinto di gioco.
Palermo multato di 2.000 euro per il lancio di una bottiglietta in plastica al 47° del secondo tempo, in reazione a una provocazione proveniente dal settore ospiti.
Modena ammenda di 200 euro per due bicchieri d’acqua lanciati verso il pubblico avversario.
Tutte le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Calciatori squalificati
Roberto Insigne (Avellino): una giornata per fallo grave di gioco.
Dimitrios Nikolaou (Bari): una giornata per fallo grave di gioco.
Ammonizioni rilevanti
Jacopo Segre (Palermo), prima ammonizione per comportamento scorretto;
Fabio Gerli (Modena), seconda ammonizione;
Baldé Keita (Monza) e Luca Ravanelli (Monza), seconda ammonizione;
Michele Castagnetti (Cesena) e Simone Davi (Südtirol), terza ammonizione.
Dirigenti e tecnici
Pasquale Foggia (Pescara), dirigente, squalificato per una giornata per aver rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa.
Paolo Bertelli (Sampdoria), preparatore atletico, squalificato per due giornate per espressioni irriguardose verso gli ufficiali di gara.
Tra gli allenatori, Nicola Calabro (Carrarese) e Michele Mignani (Cesena) ricevono un’ammonizione.
Risultati dell’ottava giornata
Catanzaro-Padova 0-1, Empoli-Venezia 1-1, Frosinone-Monza 0-1, Juve Stabia-Avellino 2-0, Mantova-Südtirol 1-1, Palermo-Modena 1-1, Pescara-Carrarese 2-2, Reggiana-Bari 3-1, Spezia-Cesena 1-2, Virtus Entella-Sampdoria 3-1.