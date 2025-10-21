Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Palermo e Modena, una giornata a Insigne e Nikolaou

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

MILANO – Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’AIA Moreno Frigerio, ha pubblicato i provvedimenti disciplinari relativi all’ottava giornata del campionato di Serie BKT (gare del 17-19 ottobre 2025).

Ammende alle società

Sanzioni economiche per quattro club:

Cesena multato di 3.000 euro per il lancio di due bottigliette in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria.

Pescara sanzionato con 3.000 euro per il lancio di petardi nel recinto di gioco.

Palermo multato di 2.000 euro per il lancio di una bottiglietta in plastica al 47° del secondo tempo, in reazione a una provocazione proveniente dal settore ospiti.

Modena ammenda di 200 euro per due bicchieri d’acqua lanciati verso il pubblico avversario.

Tutte le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Calciatori squalificati

Roberto Insigne (Avellino): una giornata per fallo grave di gioco.

Dimitrios Nikolaou (Bari): una giornata per fallo grave di gioco.

Ammonizioni rilevanti

Jacopo Segre (Palermo), prima ammonizione per comportamento scorretto;

Fabio Gerli (Modena), seconda ammonizione;

Baldé Keita (Monza) e Luca Ravanelli (Monza), seconda ammonizione;

Michele Castagnetti (Cesena) e Simone Davi (Südtirol), terza ammonizione.

Dirigenti e tecnici

Pasquale Foggia (Pescara), dirigente, squalificato per una giornata per aver rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa.

Paolo Bertelli (Sampdoria), preparatore atletico, squalificato per due giornate per espressioni irriguardose verso gli ufficiali di gara.

Tra gli allenatori, Nicola Calabro (Carrarese) e Michele Mignani (Cesena) ricevono un’ammonizione.

Risultati dell’ottava giornata

Catanzaro-Padova 0-1, Empoli-Venezia 1-1, Frosinone-Monza 0-1, Juve Stabia-Avellino 2-0, Mantova-Südtirol 1-1, Palermo-Modena 1-1, Pescara-Carrarese 2-2, Reggiana-Bari 3-1, Spezia-Cesena 1-2, Virtus Entella-Sampdoria 3-1.

Ultimissime

Pasquale Marino: «Aquilani è preparato, ma al Catanzaro serve tempo. Iemmello sente troppo il peso della sua città»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Palermo e Modena, una giornata a Insigne e Nikolaou

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Il boss al 41 bis decide chi gioca: l’episodio choc che travolge la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Catanzaro-Palermo, stop alla vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Palermo: decisione del Prefetto

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Caos Juve Stabia: a rischio il match col Bari dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025