Serie B: ecco quale gara dell’11^ giornata verrà trasmessa in chiaro su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2025
Clamoroso colpo di scena

Dazn non trasmetterà più le partite - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Come di consueto l’emittente televisiva “DAZN” ha annunciato la gara settimanale del campionato di Serie BKT che verrà trasmessa in chiaro sulle loro reti.

Avellino-Reggina sarà la gara che verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma streaming: gli utenti non abbonati potranno seguire il match del “Partenio” andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente

