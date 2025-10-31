Serie B: ecco quale gara dell’11^ giornata verrà trasmessa in chiaro su DAZN
Come di consueto l’emittente televisiva “DAZN” ha annunciato la gara settimanale del campionato di Serie BKT che verrà trasmessa in chiaro sulle loro reti.
Avellino-Reggina sarà la gara che verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma streaming: gli utenti non abbonati potranno seguire il match del “Partenio” andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente