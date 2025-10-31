Juve Stabia-Palermo, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo

Ottobre 31, 2025

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo per la partita Juve Stabia–Palermo, valida per il campionato di Serie B 2025/26 e in programma sabato 8 novembre 2025 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e in linea con il parere espresso dalla Questura di Napoli, che hanno segnalato «profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerata la rivalità tra le due tifoserie».

