Ballotta: «Il Palermo ha avuto qualche battuta d’arresto, ma può contare su nomi di spicco»
Intervistato ai microfoni di “PianetaSerieb”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato in corso l’ex portiere Marco Ballotta, commentando l’attuale momento dei rosanero e del Modena sorpresa del campionato.
«Vedo un Modena abbastanza concreto, una battuta d’arresto è comprensibile: ora bisogna vedere come reagirà. Le rose si valutano in base a come e se si superano le difficoltà, ma penso non ci saranno problemi e ripartirà velocemente. Adesso è il momento in cui si cominciano ad intravedere i valori effettivi delle varie squadre»
Ballotta ha poi rivelato chi secondo lui può contrastare i canarini: «Ci sono squadre importanti, attrezzate per dare fastidio anche se magari ad ora sono un po’ attardate: vedi Monza, Venezia, Cesena e Palermo. I rosanero hanno avuto qualche battuta d’arresto, ma possono contare su nomi di spicco: bastano un paio di partite per riavvicinarsi o allontanarsi ulteriormente»
E sull’inizio campionato del Modena: «Sinceramente non mi aspettavo una partenza così positiva, da primo posto addirittura; l’obiettivo è sicuramente la promozione in Serie A. Non so se arriverà quest’anno, ma prima o poi…»