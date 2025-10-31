Palermo, le legends arrivano in città in vista dei festeggiamenti per i 125 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2025

In vista dei festeggiamenti per i 125 anni di storia del club, che si terranno in occasione del match di domani tra Palermo e Pescara in programma per le ore 19:30, le legends rosanero sono arrivate in città.

Lo si evince dal video pubblicato dai rosanero sui propri canali social ufficiali, ritraendo all’arrivo all’aeroporto i tanti volti storici del club. C’è chi ha fatto la storia con il Palermo con la promozione della stagione 2003/04: Toni, Biava, Zaccardo e Zauli. E anche chi, come mister Iachini, questo traguardo lo ha raggiunto da allenatore. Si avvicina, dunque, la festa del club rosanero.

